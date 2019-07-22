Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
Gözaltına alınan teröristlerin PKK/PYD mensubu olduğu belirlendi22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde 2 terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.
Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahsız olarak yakalandı.
Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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