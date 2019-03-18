Şanlıurfa'da 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 2 kişiyi inceleyen ekipler, şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu U.H.M. ve A.E.H. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.