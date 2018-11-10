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Şanlıurfa'da 2 akraba aile arasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 23:10
Şanlıurfa'da 2 akraba aile arasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi İkiağız Mahallesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen akraba ailelerin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahların da kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim Bağış (36) ile İbrahim Bakış (30), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayların büyümemesi için mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 23:10
  1. Haliliye

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