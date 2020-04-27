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Şanlıurfa’da 1500 ihtiyaç sahibine sıcak yemek

Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazanda her gün Şanlıurfa’daki ihtiyaç sahibi 1500 kişinin evine sıcak yemek götürüyor.

2020-04-27 12:40:00 -
Şanlıurfa’da 1500 ihtiyaç sahibine sıcak yemek

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde faaliyet gösteren Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazanda her gün ihtiyaç sahibi 1500 kişinin evine sıcak yemek götürüyor. Dernek Başkanı Ahmet Doğan, veren el ile alan el arasında köprü vazifesi gördüklerini ifade ederek, “Tüm hayırsever insanlardan desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz. Çünkü ramazan ayında yaşlı, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı sevindirmek çok güzel bir duygu, gelin bu duyguyu hep beraber yaşayalım” diye konuştu.

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