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Seçim 2019 Sayfası

Şanlıurfa’da 1,5 yıl içerisinde bin 300 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak Valileri, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve İl Göç İdaresi Müdürlerinin katılımıyla “Düzensiz göç ile mücadele bölge toplantısı” Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

18 Nisan 2019 Perşembe 15:08
Şanlıurfa’da 1,5 yıl içerisinde bin 300 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak Valileri, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve İl Göç İdaresi Müdürlerinin katılımıyla “Düzensiz göç ile mücadele bölge toplantısı” Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte son 1,5 yıl içerisinde bin 300 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.


Bir otelde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, düzensiz göçün Türkiye ve dünya açısından gittikçe problem haline gelen düzensiz göçün engellenmesi ve yönetimiyle ilgili bölge toplantısının Şanlıurfa’da gerçekleştirileceğini ifade ederek, kentte son 1,5 yıl içerisinde bin 300 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.



“Düzensiz göçten en fazla etkilenen ülke Türkiye’dir”


Türkiye’nin stratejik bir konumda yer alması nedeniyle göç gelişmelerinden en fazla etkilenen ülkelerin başında geldiğini ve düzensiz göçün etkilerini en fazla yaşayan ülkelerden olduğunu belirten Vali Erin, "Düzensiz göç ile bölge toplantısını burada gerçekleştiriyoruz. Düzensiz göç yasa dışı yollarla bir ülkeye giriş yapan ve ülkede kalan bir durumdur. Küreselleşmeyle birlikte artan iletişim ve ulaşım kolaylığı bu küresel bir soruna dönüşmüştür. 2011 yılında Suriye’de yaşanan savaştan dolayı ülkemize sığınan 4 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyoruz. Dört milyon üzerindeki Suriyeli kardeşimizin 550 bine yakını da 7-8 senedir Şanlıurfalı kardeşlerimizin ev sahipliğinde, dünyanın hiçbir tarafında görülmeyen devlet destekleriyle burada yaşamaya devam ediyor. Nüfusunun dörtte biri kadar bir nüfusa ev sahipliği yapan bir şehirden bahsediyoruz. Bu aynı zamanda medeniyet iddiasında bulunan, modernleşmeden vuran ve refah içinde yaşayan ülkelere de bir insanlık dersidir. Düzensiz göçün engellenmesi ve yönetilebilir olması için alınabilecek çok sayıda önlem var. Son dönemlerde yapılan idari düzenlemeler, kolluk kuvvetlerimiz arasındaki yakın işbirliği, sınırlarımızın kontrol altına alınmasına yönelik yatırımlar ile uluslararası camianın bu sorunla mücadeleye katılmasına yönelik Türkiye’nin yaptığı çağrılar ve destekler büyük çalışmalardır” diye konuştu.


Bölgenin, zengin beşeri sermayesi, yeraltı, yer üstü kaynaklarıyla ülkenin gelişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunacağını dile getiren Vali Erin, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 15:08
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