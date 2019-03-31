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Şanlıurfa’da 1 milyon 93 bin 515 seçmen sandık başında

Şanlıurfa’da 1 milyon 93 bin 515 seçmen sabah saat 07.

31 Mart 2019 Pazar 09:31
Şanlıurfa’da 1 milyon 93 bin 515 seçmen sandık başında

Şanlıurfa’da 1 milyon 93 bin 515 seçmen sabah saat 07.00’den itibaren oy kullanmaya başladı.


Şanlıurfa’da 1 milyon 93 bin 515 seçmen, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile muhtarlarını seçmek için sandık başına geçti. Seçmenler, Şanlıurfa merkez ve 13 ilçede toplam 3 bin 969 sandıkta oy kullanıyor. Sabah saat 07.00’de başlayan oy kullanma işlemleri için vatandaşlar oylarını kullanacakları okullara gelmeye başladı. Seçmenler nüfus cüzdanlarıyla birlikte geldikleri okullarda sandık görevlileri tarafından listede isimleri olup olmadıkları kontrol edildikten sonra oy pusulaları ile zarflarını alıp, oluşturulan kabinlere geçti. Cep telefonlarıyla içeri girmelerine izin verilmeyen seçmenler, tercihlerini yaptıktan sonra zarfın içerisine koydukları oy pusulalarını sandıklara attı. Oy kullandıklarına dair listedeki isimlerinin karşısına imza atan seçmenler, evlerine geri döndü. Şanlıurfa’nın 3 merkez ilçesi olan Eyyübiye’de 187 bin 531 seçmen 616 sandıkta, Haliliye’de 208 bin 590 seçmen 699 sandıkta ve Karaköprü’de ise 116 bin 805 seçmen 394 sandıkta oy kullanıyor.



İlçelerde de oy kullanma işlemi başladı


Oy kullanma işlemleri ilçelerde de aynı şekilde yapıldı. Akçakale’de 50 bin 642 seçmen 213 sandıkta oy kullanırken Birecik’te 54 bin 949 seçmen 208 sandıkta, Bozova’da 35 bin 503 seçmen 155 sandıkta, Ceylanpınar’da 47 bin 562 seçmen 164 sandıkta, Halfeti’de 27 bin 30 seçmen 110 sandıkta,Harran’da 38 bin 723 seçmen 170 sandıkta, Hilvan’da 26 bin 281 seçmen 123 sandıkta, Siverek’te 138 bin 356 seçmen 499 sandıkta, Suruç’ta 59 bin 229 seçmen 225 sandıkta, Viranşehir’de 102 bin 314 seçmen 393 sandıkta oy kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 09:31
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