Şanlıurfa yerel seçim anketi 2019

Yerel seçim 2019 anket sonuçları merak ediliyor. AK Parti başta olmak üzere siyasi partiler 31 Mart 2019 yerel seçimleri için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Peki Şanlıurfa yerel seçim anketleri ne durumda? Şanlıurfa'yı yerel seçim anket sonuçları 2019'a göre hangi parti kazanıyor? İşte 2019 yerel seçim anket sonuçları.

AK Parti Urfa'yı alıyor

Rawest araştırma şirketinin 31 Mart yerel seçimler için Mardin, Diyarbakır ve Van illerinde yaptığı saha araştırmasına göre AK Parti her üç şehirde de 24 Haziran seçimlerine göre oy oranını artırıyor. Rawest'in anketine göre, Urfa’da AK Parti önde görünüyor.

Partilerin Türkiye geneli oy oranları

Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, Optimar Araştırma, seçmenin siyasi tercihini ortaya koymayı amaçlayan ve 28 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre "321 Mart seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 32.5'i AK Parti, yüzde 20.4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 5.5 İYİ Parti, yüzde 5.4 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yine yüzde 5.4 Halkların Demokratik Partisi (HDP), yüzde 1 ise Saadet Partisi (SP) ve yüzde 1.2'i de "diğer partiler" yanıtını verdi.

İstanbul'da son durum ne?

Araştırmada, vatandaşa 'Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' soruldu. Yüzde 40,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 36,2'lik kesim CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi.

Ankara'da da AK Parti'nin adayı ilk sırada

'Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' sorulan vatandaşlardan yüzde 48,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 47,9'luk kesim ise 'CHP'nin adayı Mansur Yavaş' dedi.

İzmir ve Adana'da durum

HDP'nin de desteklediği CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in yüzde 40,9, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin ise yüzde 28,9 oy alacağı öngörüldü.

Cumhur İttifakı Adana'yı kaybediyor

Anket çalışmasında, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü'nün yüzde 37,4, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar'ın ise 40,6 oy alacağı öngörüldü.

Ankara yerel seçim anketi 2019 yerel seçim Ankara sonuçları son dakika

Şanlıurfa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Celalettin Güvenç % 61

BDP adayı Osman Baydemir % 30

MHP adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu % 2

Diyarbakır yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim Diyarbakır

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