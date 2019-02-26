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Şanlıurfa yerel seçim anketi 2019

Yerel seçim 2019 anket sonuçları merak ediliyor. AK Parti başta olmak üzere siyasi partiler 31 Mart 2019 yerel seçimleri için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Peki Şanlıurfa yerel seçim anketleri ne durumda? Şanlıurfa'yı yerel seçim anket sonuçları 2019'a göre hangi parti kazanıyor? İşte 2019 yerel seçim anket sonuçları.

26 Şubat 2019 Salı 15:40
Şanlıurfa yerel seçim anketi 2019

Yerel seçim 2019 anket sonuçları merak ediliyor. AK Parti başta olmak üzere siyasi partiler 31 Mart 2019 yerel seçimleri için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Peki Şanlıurfa yerel seçim anketleri ne durumda? Şanlıurfa'yı yerel seçim anket sonuçları 2019'a göre hangi parti kazanıyor? İşte 2019 yerel seçim anket sonuçları.

AK Parti Urfa'yı alıyor

Rawest araştırma şirketinin 31 Mart yerel seçimler için Mardin, Diyarbakır ve Van illerinde yaptığı saha araştırmasına göre AK Parti her üç şehirde de 24 Haziran seçimlerine göre oy oranını artırıyor. Rawest'in anketine göre, Urfa’da AK Parti önde görünüyor.

Partilerin Türkiye geneli oy oranları 

Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, Optimar Araştırma, seçmenin siyasi tercihini ortaya koymayı amaçlayan ve 28 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre "321 Mart seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 32.5'i AK Parti, yüzde 20.4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 5.5 İYİ Parti, yüzde 5.4 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yine yüzde 5.4 Halkların Demokratik Partisi (HDP), yüzde 1 ise Saadet Partisi (SP) ve yüzde 1.2'i de "diğer partiler" yanıtını verdi.

İstanbul'da son durum ne?

Araştırmada, vatandaşa 'Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' soruldu. Yüzde 40,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 36,2'lik kesim CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi.

Ankara'da da AK Parti'nin adayı ilk sırada

'Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' sorulan vatandaşlardan yüzde 48,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 47,9'luk kesim ise 'CHP'nin adayı Mansur Yavaş' dedi.

İzmir ve Adana'da durum

HDP'nin de desteklediği CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in yüzde 40,9, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin ise yüzde 28,9 oy alacağı öngörüldü.

Cumhur İttifakı Adana'yı kaybediyor

Anket çalışmasında, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü'nün yüzde 37,4, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar'ın ise 40,6 oy alacağı öngörüldü.

 

Ankara yerel seçim anketi 2019 yerel seçim Ankara sonuçları son dakika

Şanlıurfa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Celalettin Güvenç % 61

BDP adayı Osman Baydemir % 30

MHP adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu % 2

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:40
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  • Savaş YeşilbağSavaş Yeşilbağ11 gün önce
    Akit bir zamanlar başka şeylerle ilgilenen bir yayın hayatına sahipti
  • Mahmut çiçekMahmut çiçek13 gün önce
    OYUM AKP YE
  • Servet yukkaldiran Servet yukkaldiran 13 gün önce
    Akp bu seçim çok oy kaybedecek bu sözümü unutmayın .yıllardır ben veriyordum bende artık vermixem hiçbir partiye de vermicem
  • MehmetMehmet13 gün önce
    Akp oy hırsızlığı malum bunu maskelemek için ısmarlama anketler yaptırıyor mesela çalınan oyların yüzdesi önceden hesaplanmış ya...yaptırdıkları anketlerde de seçim günü sandıktan çıkmış gibi planlanan oylara eşit oranda anketler yaptırtıyor...seçim sonrası halka zaten anketlerde aynı oranı gösteriyordu kanaati uyandırmak için yapılan ısmarlama kurgulu anketlerdir.. .Hem sonra üstteki anketteki partilerin oy oranını toplasak %70 dahi yapmıyor...%30-35 lik oran neden yok? Hadi kararsızlar varsa neden kararsızların oranı belirtilmemiş...hiylelerle inanın ülkenin başına bop çorabı örülüyor....
  • NurNur13 gün önce
    O zaman seçime gerek yok bence yapmayın mesraf Edip seçim
  • AnlaAnla13 gün önce
    Bu medya ankette akp alınca haberde flaş veriyor.. ankara ve istnblne haber
  • anlaşıldı!anlaşıldı!13 gün önce
    oy oranlarinı toplayınca yüzde 70 çıkıyor ne saçma bir anketmiş o. ee 321 martta seçim yaparsaniz olacağı o. haberi yazan birazcık akşamdan kalma herhal
  • Ahmet Ahmet 13 gün önce
    Nereden çıktı akp? Artık oy yok.
  • Mustafa kemal Mustafa kemal 13 gün önce
    Bu kadarda yalan yazilmazki
  • Vakit Vakit 13 gün önce
    Akit kardesim artik uyan sen de kandirilma . Erbakani yedirtme kimseye. Sehzadeyi yedirtme. Bu yuce devlet KANDIRILMAK tan bikti. Bizim Hem yeni kana hem de 600 yillik Şanli Kana ihtiyacimiz var. Bunlari övme Allah-u Teâla'nın aşkına...
  • IzmitliIzmitli13 gün önce
    Bizler vergi verelim urfali aşiretleresu bedava elektrik bedava bol bol para pompalayin urfa yüzde 61 deyin haramzadeler turkiyeyi batirdiniz
  • FurkanFurkan13 gün önce
    Ak Parti'nin oyu diğer illerde olduğu gibi Urfa'da da düşecek. insanlar aç kalınca nehalde olduklarını anlamaya başladı
  • AliAli13 gün önce
    Yalnız Türkiye geneli anket sonuçlarınızın oy oranlarını toplarsak, toplam 71.4 yapıyor. Peki geriye kalan 28.6 oy kime gidecek? Bi iş yapıyorsunuz doğru düzgün yapın.
  • UrfalıUrfalı13 gün önce
    Urfa da cevheri açık fark atar. Bu haber çok saçma
  • murat dalmazmurat dalmaz13 gün önce
    niye anketin sobuclrini vermemişsinz herhalde durum vahim görünuyor
  • Sedat Sedat 14 gün önce
    Urfa da akp kayıp etmez ama bayağı oy kayıp eder.öyle yüzde 60 alır diye bir şey olmaz
  • zahra zahra 14 gün önce
    Biz akp seviyorduk zeynel abidin beyazgul istemiyoruz başka biri olsaydı oy verirdik ama onun için vermeyeceğiz
  • betülbetül14 gün önce
    Akp olarak ben zeynel abidin beyazgul istemiyoruz onun yüzünden oy atimiyacagiz çünkü gençleri kayde almiyan birini istemiyoruz virasehirden yazıyorum
  • leylaleyla14 gün önce
    Biz zeynel abidin beyazgul istemiyoruz onun yüzünden akp partiye oy verilmez başka biri olsaydı atardik oyumuz onun yüzünden atamıyoruz malesef

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