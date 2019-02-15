Şanlıurfa yarışında büyük ikramiye Mehmet Resul Ay'ın



İSTANBUL (AA) - Şanlıurfa Hipodromu'nda 14 Şubat Perşembe günü gerçekleşen yarışlarda 6'lı Ganyan'ı doğru tahmin eden Mehmet Resul Ay, 1 milyon 719 bin liralık çekini aldı. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Resul Ay'a ikramiye çekini 75. Yıl Ankara Hipodrom Müdürü Adnan Demirci verdi. At yarışı oynamaya yeni başladığını belirten Mehmet Resul Ay, hisleriyle hareket ettiğini ve büyük ikramiyeyi kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

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