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Şanlıurfa Valiliğinden patlayıcı madde bulunan ev hakkında açıklama

Şanlıurfa Valiliği, 44 kilogram patlayıcı madde bulunan ev ile ilgili bazı sosyal medya platformları ile internet üzerindeki diğer açık kaynaklarda yapılan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 21:03
Şanlıurfa Valiliğinden patlayıcı madde bulunan ev hakkında açıklama

Şanlıurfa Valiliği, 44 kilogram patlayıcı madde bulunan ev ile ilgili bazı sosyal medya platformları ile internet üzerindeki diğer açık kaynaklarda yapılan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.



Şanlıurfa Valiliği, geçtiğimiz Perşembe günü Ceylanpınar ilçesinde Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 44 kg 130 gr patlayıcı madde, çok sayıda örgütsel kitap ve düzenekler ele geçirildiğini, ayrıca 8 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


“PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarına milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunabilecekleri ve örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerde kullanılmak amacıyla patlayıcı/mühimmat olduğu değerlendirilen malzemelerin aktarımını yapabilecekleri şeklinde haklarında istihbari bilgiler bulunan şahısların yakalanmasına yönelik ilgili adli mercilerden alınan kararlar doğrultusunda ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 27/06/2019 Perşembe günü ilimiz Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonel faaliyet neticesinde;


-Toplam 44 kg 130 gr patlayıcı madde ve patlamaya yarayacak düzenekler,


-Çok sayıda örgütsel kitap ve doküman ele geçirilmiş,


-Olayla ilgili olduğu değerlendirilen toplam 8 şüpheli şahıs da gözaltına alınmıştır”



Açıklamada, polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya ve çeşitli platformlarda yayınlanan haberlerin asılsız ve soruşturmayı akamete uğratma amaçlı olduğu belirtildi. Yapılan açıklamanın devamında, “Gerçekleştirilen operasyon sonrasında; bazı sosyal medya platformları ile internet üzerindeki diğer açık kaynaklarda, soruşturmayı akamete uğratmak, soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetleri ile adli/idari mercileri ve kamuoyunu baskı altına almak amacına matuf olduğu değerlendirilen asılsız haber paylaşımı yapıldığı müşahede edilmektedir. Söz konusu iddiaların, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin ve müzahir kesimlerin kara propagandası, mizansen niteliğinde, tamamen asılsız, mesnetsiz ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i bile alet edebilecek şekilde iftira içerikli olduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur”denildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 21:03
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