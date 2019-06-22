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Şanlıurfa teşkilatı İstanbul seçimleri için ter döktü

Tüm Türkiye’de gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için metropol kentte ekibi ile birlikte adeta karargah kuran AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, tüm hemşerilerine ulaşarak, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:36
Şanlıurfa teşkilatı İstanbul seçimleri için ter döktü

Tüm Türkiye’de gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için metropol kentte ekibi ile birlikte adeta karargah kuran AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, tüm hemşerilerine ulaşarak, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.


Göreve geldiği günden itibaren bütünleştirici çalışmaları ile Şanlıurfa teşkilatına moral ve motivasyon kaynağı olan, partisinin kentteki başarısında en önemli belirleyici faktörler arasında yer alan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Genel Merkez MKYK üyeleri, milletvekilleri, gençlik kolları, kadın kolları belediye başkanlarıyla ile birlikte İstanbul’u da adeta salladı. Şanlıurfalıların yoğun olarak yaşadığı bölgeler ağırlıklı olmak üzere hemşerilerinin büyük bir bölümüne ulaşan, aşiretlerin önde gelen isimleri ve kanaat önderleri ile birebir görüşmeler yapan Yıldız, kentte sıkmadık el girilmedik gönül bırakmadıklarını söyledi. Yıldız, sosyal medya hesaplarından da hemşerilerine ulaşarak, “Ey gurbetçi kardeşlerim, abilerim, ablalarım, teyzelerim bizim için her yer Şanlıurfa. Bu seçim bizim için çok önemli. Pazar günü memleketini seven tüm vatandaşlarımızı sandık başına gitmeye davet ediyoruz” diye seslendi.


Yıldız, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi. Yıldız, yaptıkları çalışmalar hakkında Erdoğan’a bilgi verdi. Yıldız, “Sadece Şanlıurfalı hemşerilerimin değil, güzel vatanımızın dört bir yanından gelerek İstanbul’a yerleşmiş tüm vatandaşlarımızın üzerine düşen vatan sorumluluğunu yerine getireceklerine olan inancım tamdır” ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:36
  1. doğa

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