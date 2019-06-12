Şanlıurfa sıfır atık projesi

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ‘sıfır atık’ projesi etkinlikleri düzenlendi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda çocuklara çevre bilincini aşılamaya yönelik yapılan etkinlikler renkli gösterilere sahne oldu. Çevre temizliği, doğal kaynakların israf edilmemesi konuları anlatıldı.

Çevreye ve insan verdiği önem ile birçok proje başlatarak başarılı bir şekilde geniş kitlelere ulaşan büyükşehir belediyesi, çevre, doğa temizliğine dikkat çekmek için farkındalık oluşturdu.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda atık malzemeler ile yapılan serginin açılışının ardından düzenlenen sıfır atık etkinliklerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün eşi Betül Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mahmut Kırıkçı, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Faruk Bayuk ve birçok çevreci STK temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mahmut Kırıkçı, “Gün geçtikçe kıymeti daha da çok anlaşılan ve onsuz bir hayatın düşünülemeyeceği çevremizin değerini bilmemiz lazım. Bu çevre günü vesilesi ile bu konuya dikkat çekilmek isteniliyor ama hayatımızın her anında korunması gereken bir kavramdır. Bu yüzden dünya bu kavramın dikkatine vardıkça gerekli olan çalışmalar başlatarak strateji belirlenmiş durumda. Tüm bunların yanında asıl görev bizlere düşmektedir, Biz insanlar olarak yaşadığımız yeryüzündeki kaynaklardan istifade ederken bu kaynaklarımızı korumak için bilinçlenmeliyiz. İnsanların çevreye verdiği zararları hepimiz biliyoruz, iklim değişikliği, sera gazlarının salgılanması, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gelecekte yaşanabilecek küresel sorunları tetiklemekte. Geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımızın bu konuda bilinçlenerek daha yaşanabilir bir dünyayı korumak için el birliği ile farkındalık oluşturmalısınız” dedi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık ise, “Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı Dünya Çevre Günü vesilesi ile gerçekleştirilen sıfır atık çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Dünya ve Türkiye’mizdeki çevresel sorunlar için farkındalık oluşturmak adına bu tür çalışmaların devamını diliyorum” diye konuştu.

Programın ardından çevreyi korumaya yönelik proje yaparak geliştiren okullara ödülleri verildi.