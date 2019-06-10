Şanlıurfa Piazza’da haziran ayı etkinlikleri sürüyor

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde haziran ayı, her yaşa hitap eden, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle geçecek.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle, ziyaretçilerine keyifli alışveriş sunan AVM’de PES fırtınası esecek.Vatan Computer ve AVM iş birliği ile düzenlenen, dünyaca ünlü oyun konsolu Playstation’da oynanan PES turnuvasında ziyaretçiler kıyasıya mücadele edecek. 14-15-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.3 gün sürecek olan turnuvanın son günü, ‘’Babalar günü’’ heyecanıyla birleşip katlanacak. Başvuruların AVM’ nin danışma birimden yapılacak olan turnuvanın son gününde babalara özel maçlar düzenlenecek. Babaların kıyasıya mücadele edeceği PES turnuvası sırasında çocukları ise aynı günlerde düzenlenecek olan ‘’Hapşuu’’ tiyatro oyunu ve ‘’Bir İkimiz Arda İle Ceren’’ Müzikali ile keyifli anlar yaşayacak.