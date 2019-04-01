0553 313 94 23

Şanlıurfa Piazza’dadoğanın en sevdiği alışveriş

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, aynı gün içerisinde toplamda 75 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine, bir adet doğa dostu bez çanta hediye ediyor.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:36
Şanlıurfa Piazza’dadoğanın en sevdiği alışveriş

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, aynı gün içerisinde toplamda 75 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine, bir adet doğa dostu bez çanta hediye ediyor.


Şık ve çevre dostu bez çantaya sahip olmak isteyen ziyaretçilerin, aynı gün içinde yaptıkları 75 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalar ile danışma birimine başvurmaları yeterli oluyor. Ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club formunu dolduran tüm ziyaretçilere, hediye bez çantaları teslim ediliyor. AVM’nin doğaya zarar veren naylon poşetler yerine çevreci bez çantaların kullanımını desteklemek amacıylagerçekleştirdiği kampanyaya katılanlar, hem bez çanta ihtiyaçlarını gidermiş hem de doğanın korunmasına katkı sunmuş olacaklar. Kampanyaya, her ziyaretçinin bir katılım hakkı bulunuyor.


Kampanya, 7 Nisan’a kadar devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Birliği'nden yerel seçim açıklaması
    1. Avrupa Birliği'nden yerel seçim..
    2. Uğur Dündar 'Haksızlığa karşı..
    3. Polateli ilçesinde Kolon Kanseri..
    4. Dışişleri Sözcüsü Aksoy:..
    5. Farabi Anadolu Lisesi Korfbol il..
    6. "Sahada her şeyimi veriyorum"
    7. Mir Kalesi’nden düşen kayalar tehlike..
    8. FETÖ'nün "askeri öğrenci mahrem..
    9. Vali Gündüzöz Malazgirt’te
    10. Kontrolden çıkan otomobil şarampole..
    11. Başkan Tahmazoğlu’ndan Kandil kutlaması
    12. Hamas’tan Türkiye’deki seçimlere..
    13. Dr. Gül: “Güneş gözlüğü kullanmak şart..
    14. Sultangazi'de feci yangın!
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geliyor
    16. Başkan Orhan: “Aziziye şahlanışına..
    17. Bitlis’te 13 belediyenin 11’ini AK..
    18. Türk hakem Uğur Kobaş'a altın rozet..
    19. Ordu Valisi’nden seçim teşekkürü
    20. Değirmenci, “2023 hedeflerini..
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama