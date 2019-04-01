Şanlıurfa Piazza’dadoğanın en sevdiği alışveriş

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, aynı gün içerisinde toplamda 75 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine, bir adet doğa dostu bez çanta hediye ediyor.

Şık ve çevre dostu bez çantaya sahip olmak isteyen ziyaretçilerin, aynı gün içinde yaptıkları 75 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalar ile danışma birimine başvurmaları yeterli oluyor. Ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club formunu dolduran tüm ziyaretçilere, hediye bez çantaları teslim ediliyor. AVM’nin doğaya zarar veren naylon poşetler yerine çevreci bez çantaların kullanımını desteklemek amacıylagerçekleştirdiği kampanyaya katılanlar, hem bez çanta ihtiyaçlarını gidermiş hem de doğanın korunmasına katkı sunmuş olacaklar. Kampanyaya, her ziyaretçinin bir katılım hakkı bulunuyor.

Kampanya, 7 Nisan’a kadar devam edecek.