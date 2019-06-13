Şanlıurfa Piazza’da çocuklara ücretsiz sinema bileti

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının bitişini 14-30 Haziran tarihleri arasında “film gibi karne hediyesiyle” kutluyor.

Küçük konuklarına, eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu atmaları için sürpriz bir program hazırlayan AVM yaz tatilinin ilk günleri “film gibi” geçecek. 14 - 30 Hazirantarihleri arasında, karneleriyle AVM’ye gelen minikler, seçili çocuk filmlerini ücretsiz izleme fırsatı bulacaklar. Karne sevincini ve tatil heyecanını bir arada yaşayacak olan çocuklar, her gün saat 13.00 seansında onlar için seçilen filmleri izleyebilecekler.

Piazza Club Kart sahibi ya da ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Clup başvuru formunu dolduran ailelere mensupilk 100 çocuğun faydalanacağı ücretsiz sinema filmi etkinliği, miniklere hoşça vakit geçirme imkanı sunacak.