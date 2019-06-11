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Şanlıurfa Piazza’da çocuklar için eğlenceli günler

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, minik ziyaretçilerini eğlence dolu etkinliklerle karşılamaya hazırlanıyor.

11 Haziran 2019 Salı 14:00
Şanlıurfa Piazza’da çocuklar için eğlenceli günler

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, minik ziyaretçilerini eğlence dolu etkinliklerle karşılamaya hazırlanıyor.


Çocukların sevgilisi ‘’Arda İle Ceren’’ 14 Haziran Cuma ve 15 Haziran Cumartesi günü ‘’Biz İkimiz Arda İle Ceren Müzikali’’ ile AVM’nin minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak. Arda İle Ceren’in sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile olan ilişkileri interaktif bir gösteri ile sergilenecek. İki gün boyunca sürecek olan müzikal, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde 3 seansta gerçekleştirilecek.


TRT Çocuk Kanalı’nın sevilen çizgi film karakteri ‘’Hapşuu’’ ise 16 Haziran Pazar günü, Şanlıurfalı çocuklarla buluşacak. ‘’Hapşuu’’ ve arkadaşlarının, kaybolan güneşi bulmak için atıldıkları maceradaki keşifleri, bu arayış sırasında, yardımlaşmalı ve paylaşımları minik izleyicilere hem öğretici hem de eğlenceli anılar kazandıracak.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:00
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