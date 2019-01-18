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Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı operasyonu

Oto hırsızlarına yönelik 36 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 120 çalıntı araç ele geçirildi- Ele geçilen bir aracın Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca, terör olaylarında kullanılmak üzere gasbedildiği belirlendi

18 Ocak 2019 Cuma 19:05
Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 36 ilde oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 120 çalıntı araç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde meydana gelen ağır hasarlı trafik kazaları ve bu kazalara karışan araçlarla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda yaklaşık 15 bin trafik kazasının fotoğrafını inceleyen ekipler, 120 aracın trafiğe çıkamayacak derecede hasarlı olmasına rağmen hala kullanıldığını tespit etti.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, çalıntı araçların şaşi ve motor numaralarının, ağır hasarlı araçların numaralarıyla değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 36 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 120 çalıntı araç ele geçirildi.

Çok sayıda zanlının gözaltına alındığı operasyon sürüyor.

Öte yandan ele geçirilen bir aracın Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca, terör olaylarında kullanılmak üzere gasbedildiği öğrenildi.


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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 19:05
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