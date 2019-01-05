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Şanlıurfa merkezli "kalpazan" operasyonu

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:54
Şanlıurfa merkezli "kalpazan" operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli Gaziantep'te düzenlenen operasyonda sahte para bastıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte parada sahtecilik suçlarının artması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kentte piyasaya sahte para süren şüphelileri takibe alan ekipler, söz konusu paraların Gaziantep'te bir iş yerinde basılarak çevre illerde dağıtıldığını tespit etti.

Bunun üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 5 şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise sahte para baskısında kullanılan kalıp, soğuk mühür, hologram, TL, ABD Doları ve Irak Dinarı baskı kalıbı, bilgisayar, yazıcı, fotoğraf kesme makinesi ve toz boya baskı makinesi ele geçirdi.

Zanlıların sahte paranın yanında yeni kimlik kartı, sürücü belgesi ve polis tanıtım kartları gibi her türlü resmi belgenin sahtesini tanzim ettikleri de belirlendi.

Öte yandan zanlılardan A.Ç'nin sahte kimlik taşıdığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, başkasına ait banka ile kredi kartlarının kullanılması, tehdit ve sahtecilik suçlarından 19 suç kaydının bulunduğu ve 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:54
  1. emniyet
  2. kaçakçılık
  3. kalpazan
  4. Şanlıurfa

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