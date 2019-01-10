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Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu

İnternet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlıdan 15'i tutuklandı

10 Ocak 2019 Perşembe 14:03
Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa, Ankara, Aydın, Antalya, İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te internet üzerinden çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin adreslerinde çok sayıda kredi kartı bilgisi, 2009 yılına ait adres ve açık kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı hazırlama programı, bankalarla ilgili çok sayıda sahte internet sitesi yazılımları, mobil cihazlar üzerinden dolandırıcılık için hazırlanmış uygulama görünümlü korsan yazılımlar ve kodlar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:03
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