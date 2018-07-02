Şanlıurfa lise taban puanları 2018 2019 Urfa lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

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Şanlıurfa liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri üzerinden öğrenciler lise tercihlerini yapacak. Şanlıurfa liseleri kaç puandan öğrenci alıyor? Şanlıurfa lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:03

Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz LGS tercih sonuçlarının 30 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. Şanlıurfa liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri üzerinden öğrenciler lise tercihlerini yapacak. Şanlıurfa liseleri kaç puandan öğrenci alıyor? Şanlıurfa lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Şanlıurfa'da liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB 3 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı yani LGS sınav sonuçlarını sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihlerini 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti.Şanlıurfa liseler 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı. İşte Şanlıurfa liselerin taban  puanları ve yüzdelik dilimleri.

ŞANILURFA LİSELERİ 2018 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

 

 

 

 

 

 

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