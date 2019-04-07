Şanlıurfa halkına Beyazgül’den teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yoğun tebrik ziyaretlerinden dolayı tüm Şanlıurfa halkına teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, cuma günü görevi devralmasının ardından hafta sonu Büyükşehir bünyesine bağlı Sakıbın Köşkü’nde tebrik kabullerini sürdürdü. Şehir merkezinin yanı sıra tüm ilçelerden gelen her yaştan vatandaşla kucaklaşan Beyazgül, yoğun ilgiden dolayı tüm Şanlıurfa halkına teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve ilçe belediye başkanlarının da eşlik ettiği tebrik kabulleri ile ilgili bir değerlendirme yapan Beyazgül, "Hemşehrililerimize ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız sevgi ve muhabbetle bizlerle kucaklaşıyor. Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerime sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum" diye konuştu.