0553 313 94 23

Şanlıurfa Göbeklitepe'de Başkan Erdoğan sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de program yapmayı planlaması, Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:28
Şanlıurfa Göbeklitepe'de Başkan Erdoğan sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de program yapmayı planlaması, Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta Şanlıurfa'ya planladığı ziyarette Göbeklitepe'de bir programa katılması bekleniyor.

Kentteki turizm ve konaklama sektörünün temsilcileri, Erdoğan'ın söz konusu programı dolayısıyla sevinç yaşıyor.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Şanlıurfa'ya ayrı bir önem verdiğini söyledi.

Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, turizm sektörü olarak şehirde bulunan ören yeri dolayısıyla çok bereketli bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın özellikle ilkbahar aylarında en fazla turisti ağırladığına dikkati çeken Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da baharın hemen başında şehrin turizm lokomotifi olan Göbeklitepe'de program yapmasının şehrin turizmine ciddi manada bir destek sağlayacağını kaydetti.

- "Göbeklitepe arka fonu önemli"

Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a turizm sektörüne yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Turizm hareketliliğinin yoğun şekilde yaşanacağı öngörülen Şanlıurfa'ya sezonun hemen öncesi Cumhurbaşkanımızın gelmesi büyük önem taşıyor. Göbeklitepe'de program yapacak olması, Şanlıurfa turizmi açısından çok çok önemli. Göbeklitepe artık dünyada tanıtılmaya başlandı, Cumhurbaşkanımızın da bizzat yapılan çalışmaları yerinde görmek ve tanıtıma katkıda bulunmak için burada bir program yapacak. Turizmciler ve bölge insanı için son derece olumlu bir yaklaşımdır. Her zaman liderlerin açıklama yaptığı mekanlar önem taşır. Erdoğan'ın arka fonunda dünya kültürel mirasının bulunması daha fazla dikkati çekecektir. Özellikle Cumhurbaşkanımızın Göbeklitepe arka fonunda buradan vereceği mesajlar mutlaka kitlesel bir hareketlilik getirecektir. Bu da turizm sektörü açısından önemli bir gelir olarak tekrar şehre yansıyacaktır."

- "Katkı olarak dönecektir"

Şanlıurfa'da 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Mehmet Sait Ertürk de özellikle tarihi ören yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program yapmayı planlamasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Ertürk, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ülke liderlerinin dünyanın neresinde olursa olsun tarihi ve turistik yerlerdeki görsellerini dikkatle takip ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göbeklitepe'de program yapacak olmasının ören yerinin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını söyleyen Ertürk, "Dünyada Cumhurbaşkanlarının programları hem ulusal hem de uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanımızın Göbeklitepe'de program yapacak olması, tatil planı yapan binlerce kişinin gözünü Şanlıurfa'ya çevirmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu program turizm ve konaklama işletmecilerine ciddi manada katkı olarak dönecektir." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:28
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Göbeklitepe
  3. Sevinç
  4. Şanlıurfa
  5. ŞUTSO Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. Fikret Yeni vizyon projelerini açıkladı
    3. Karbonmonoksit gazından zehirlenen..
    4. Piyasalarda gün ortası
    5. İstanbul'da hareketli anlar! 300 bin..
    6. Kesin aday listesi - ELAZIĞ
    7. Mersin’de ’Türk Dünyası Tiyatro..
    8. Yaşlı adamın parası yola saçıldı,..
    9. Gece kartalları, Malkara sokaklarında..
    10. Amasya'da kesin aday listesi açıklandı
    11. Van’da yarın okullar tatil mi?
    12. Çorum'da kesin aday listesi açıklandı
    13. MHP’li Başkan adayı Bıyık başkan gibi..
    14. Başkan Ayaz, “Başikele’de algı..
    15. Tekirdağ’da otomobil tarlaya girdi: 2..
    16. Trabzon İran’daki ’Nevruz Bayramı’nı..
    17. Su altı hokeyinde Federasyon Kupası..
    18. Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp
    19. CHP'li belediyede büyük skandal! Kaset..
    20. ATO Başkanı Baran:Türkiye dünyanın..
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın