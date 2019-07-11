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Şanlıurfa Ak Parti Kadın Kolları Srebrenitsa Soykırımını kınadı

AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanlığı, Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünde açıklamada bulunarak yapılan katliamı kınadı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:47
Şanlıurfa Ak Parti Kadın Kolları Srebrenitsa Soykırımını kınadı

AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanlığı, Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünde açıklamada bulunarak yapılan katliamı kınadı.


Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği Srebrenitsa Katliamı, üzerinden 24 yıl geçti. Katliamın yıl dönümünde ölenleri anan ve yaşanan soykırımı kınayan AKP Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, kadın üyeler ile birlikte basın açıklaması yaptı.


AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkan Demet Saatçi Güven okuduğu bildiride,"Sırplar, Bosna’nın bağımsızlık kararını tanımamıştır. 1992 yılı Nisan ayında Bosna Savaşı Sırplar tarafından başlatılmıştır. Ellerindeki silah gücü ve Birleşmiş Milletlerin silah ambargosunun desteği ile Bosna Savaşı ilerleyen dönemlerde Sırplar tarafından etnik temizliğe dönüşmüştür. Bosna toprakları insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa soykırımına şahit olmuştur. Srebrenitsa’da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede beş gün içinde resmi kayıtlara göre 8.372 kişi can vermiştir. Bosna’da üç buçuk yıl devam eden savaşta 312.000 kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış, 27.734 kişi resmî kayıtlara kayıp olarak geçmiştir. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyu, Batı’ya ve buna neden olan ülkelere hesap sormamıştır. Soykırımı kabul etmeyenler başka soykırımların yapılmasına da göz yummuştur. Bugün ‘özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen’ bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenitsa’da soykırıma göz yuman Avrupa’dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır. Srebrenitsa annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenitsa çiçeği yaşanan soykırımı simgelemektedir. Bilge Kral Aliyaİzzetbegoviç’in ‘Bizi toprağa gömmeye çalıştılar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.’ sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır. . Bugüne kadar toplumları birbirine düşüren ırkçı, İslamofobik, etnik nefreti körükleyen ideolojilerden insanlık adına hiçbir kazanım elde edilmemiştir. Geleceğe umutla bakabilmenin yolu, huzuru, refahı, adaleti ve insanı temel alan çalışmaları kendimiz kadar başkaları içinde istemekten geçmektedir. Srebrenitsa’da yaşanan soykırımda gerçek suçluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Srebrenista Annelerinin ve tüm Boşnakların başı sağ olsun’’ ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:47
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