Şanlıufra devlet ve özel yurtlar 2018 Urfa yurt adresleri

Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt başvuruları 3 Eylül itibariyle başladı. Şanlıufra KYK ve özel yurtlar | Urfa kız yurtları ve erkek yurtları, Şanlıurfa KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...

Şanlıurfa Devlet (KYK) Öğrenci Yurtları Adres ve Telefonları

ŞİFA HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(414) 0

Faks: 0

Adres :

MEYDAN MAHALLESİ ŞAİR NAMIK EKREM CADDESİ NO: 36 (TOKİ KONUTLARI YANI) BİRECİK/ŞANLIURFA

HARRAN YURDU(Ş.URFA)

Tipi : Kız

Telefon : 0(414) 344-0053,0(414) 344-0054

Faks: 04143440057

Adres : RECEP TAYYİP ERDOĞAN BLV. OSMANBEY KAMPÜSÜ İÇİ HALİLİYE Ş.URFA

MEHMET AKİF İNAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(414) 315-5096,0(414) 315-5097

Faks: 04143152411

Adres : PAŞABAĞI MAHALLESİ 765. SOKAK NO:25 HALİLİYE ŞANLIURFA

ŞANLIURFA YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(414) 312-9951,0(414) 312-9952

Faks: 04143138023

Adres : REFAHİYE MAHALLESİ ABDULKADİR KARAHAN CADDESİ NO:7 HALİLİYE ŞANLIURFA

HACER ANA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(414) 376-1042,0(414) 376-1044

Faks: 04143761037

Adres :

Recep Tayip Erdoğan Bulvarı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusü İçi Mardin Yolu 20. Km. Haliliye/ŞANLIURFA

HALİLİYE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(414) 347-1335,0(414) 347-1344

Faks: 04143471383

Adres :

ATAKENT MAHALLESİ 6056. SOKAK NO:11 KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA

Şanlıurfa Özel Yurtlar ve Adresleri

Merkez – Özel Hamiyet Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 94

Telefon : 414 315 65 87

Adres : Bamyaüstü Mh. Vatan Sk

Merkez – Özel Hasbibey Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 304

Telefon : 414 313 00 90

Adres : İmam Bakır Mah. Veteriner Cad. No:1

Merkez – Özel Mahmut Sade Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 99

Telefon : 414 315 84 00

Adres : Esentepe M.

Merkez – Özel Mehmet Emin Ulusoy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 147

Telefon : 414 315 62 27

Adres : Paşabağı Mah. 41. Cadde 175. Sok. No.6

Merkez – Özel Yusuf Nabi Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 50

Telefon : 414 215 38 83

Adres : Yusufpaşa M. Sarayönü C. Çarşı S. No:6

Özel EMK Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Telefon: 0532 163 6363

Adres: Sırrın Mah. Osman Bey Kampüsü Yolu Üzeri, Sefkat Petrolu ve Starpet’i geçtikten sonra hemen sağda / ŞANLIURFA