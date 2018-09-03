Şanlıufra devlet ve özel yurtlar 2018 Urfa yurt adresleri
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt başvuruları 3 Eylül itibariyle başladı. Şanlıufra KYK ve özel yurtlar | Urfa kız yurtları ve erkek yurtları, Şanlıurfa KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...03 Eylül 2018 Pazartesi 09:12
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt başvuruları 3 Eylül itibariyle başladı. Şanlıufra KYK ve özel yurtlar | Urfa kız yurtları ve erkek yurtları, Şanlıurfa KYK ve özel yurtlar adres ve iletişim bilgileri...
Şanlıurfa Devlet (KYK) Öğrenci Yurtları Adres ve Telefonları
ŞİFA HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(414) 0
Faks: 0
Adres :
MEYDAN MAHALLESİ ŞAİR NAMIK EKREM CADDESİ NO: 36 (TOKİ KONUTLARI YANI) BİRECİK/ŞANLIURFA
HARRAN YURDU(Ş.URFA)
Tipi : Kız
Telefon : 0(414) 344-0053,0(414) 344-0054
Faks: 04143440057
Adres : RECEP TAYYİP ERDOĞAN BLV. OSMANBEY KAMPÜSÜ İÇİ HALİLİYE Ş.URFA
MEHMET AKİF İNAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(414) 315-5096,0(414) 315-5097
Faks: 04143152411
Adres : PAŞABAĞI MAHALLESİ 765. SOKAK NO:25 HALİLİYE ŞANLIURFA
ŞANLIURFA YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(414) 312-9951,0(414) 312-9952
Faks: 04143138023
Adres : REFAHİYE MAHALLESİ ABDULKADİR KARAHAN CADDESİ NO:7 HALİLİYE ŞANLIURFA
HACER ANA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(414) 376-1042,0(414) 376-1044
Faks: 04143761037
Adres :
Recep Tayip Erdoğan Bulvarı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusü İçi Mardin Yolu 20. Km. Haliliye/ŞANLIURFA
HALİLİYE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(414) 347-1335,0(414) 347-1344
Faks: 04143471383
Adres :
ATAKENT MAHALLESİ 6056. SOKAK NO:11 KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA
Şanlıurfa Özel Yurtlar ve Adresleri
Merkez – Özel Hamiyet Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 94
Telefon : 414 315 65 87
Adres : Bamyaüstü Mh. Vatan Sk
Merkez – Özel Hasbibey Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 304
Telefon : 414 313 00 90
Adres : İmam Bakır Mah. Veteriner Cad. No:1
Merkez – Özel Mahmut Sade Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 99
Telefon : 414 315 84 00
Adres : Esentepe M.
Merkez – Özel Mehmet Emin Ulusoy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 147
Telefon : 414 315 62 27
Adres : Paşabağı Mah. 41. Cadde 175. Sok. No.6
Merkez – Özel Yusuf Nabi Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 50
Telefon : 414 215 38 83
Adres : Yusufpaşa M. Sarayönü C. Çarşı S. No:6
Özel EMK Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Telefon: 0532 163 6363
Adres: Sırrın Mah. Osman Bey Kampüsü Yolu Üzeri, Sefkat Petrolu ve Starpet’i geçtikten sonra hemen sağda / ŞANLIURFA