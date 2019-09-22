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Şanlı Osmanlı tarihini neden görmezden geliyorsunuz?

Gazetemiz okurlarından Şefik Azizoğlu, "Şanlı Osmanlı tarihini neden görmezden geliyorsunuz?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

22 Eylül 2019 Pazar 11:38
Şanlı Osmanlı tarihini neden görmezden geliyorsunuz?

Şefik Azizoğlu/Konya

Uzun zamandan beri böyle bir makale yazmak geçiyordu aklımdan. Fakat bugüne nasipmiş. Böyle bir cümle kurmak belki bazılarına ağır gelir. Hayır, hayır çok geç kalmış bir söylemdir. Dünya ülkelerinin yeni yetişen fertlerine bakıyorum kendi geçmişine kültürüne tarihine düşman bir gençlik yok gibi. Birkaç ülkeden örnek verelim.

Mesela ABD… Tarihinde bir tek temiz sayfa göremezsiniz. Kızılderili yerel halkı yerinden yurdundan eden milyonlarca masum insanı katleden Vietnam’da sırf kendi yeni silahlarını test etmek için genç yaşlı demeden milyonlarca insanı katletti. 1945‘de Japonya’ya attığı atom bombası sonucu toplam 350 bin insan atom zehrine kurban gitti. Irak’da kimyasal silah yalanıyla Dünya’yı aldattı. Irak’ı tamamen parçalayıp bir milyondan fazla Müslümanı öldürdü. Irak’ı perişan edip birkaç parçaya böldü. İkiz Kule olayını bahane edip Afganistan’a girerek her tarafı yakıp yıkan ABD.

Güney sınırımızda PKK PYD terör örgütlerini besleyip silahlandıran Amerika değil mi? Peki neden bu katil cani devletten nefret edip ‘Bu nasıl ülke?’ diyen gençleri yok!. İngiltere tarihi hep sömürgecilik... Girdiği ülkeleri kan ve göz yaşı ile harap eden ülkenin fertleri hâlâ ülkeleri ile gurur duyuyorlar! Fransa devletine bakın. Tarihte hep Müslüman kanı dökerek dinine tarihine kültürüne baskı yaparak değiştirip sömüren bu alçak ülkeye neden halkı gururla tapmaya devam ediyor? Yahudileri fırınlarda yakan Hitler Almanyasının bugünkü gençleri ülkeleriyle gurur duyuyor.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Rusya, Hollanda, Danimarka, İspanya, İtalya bunların tarihi insanları sömüren katleden devletler olarak yazılmıştır. Yazdıklarımız içinde kendi geçmişinden nefret edeni gördün mü? Avrupa Birliğine ayrı bir paragraf açalım 50-60 mülteciyi almamak için kırk takla atan ülkeleri insan mı sanıyorsunuz? Bütün bu anlattıklarımızdan sonra bir soru soralım. İçimizdeki bazı kesimler neden tarihi altın harflerle yazılı bu ülkeden nefret ediyor?

600 yıl dünyaya adalet dağıtan şanlı Osmanlı Tarihini neden görmezden geliyorsunuz? Cumhuriyet kurulduktan sonra dünyada itibarımız da kalmadı ağırlığımızda.. Hani 22 milyon kilometrekare toprağa sahip hilafetin sancağı dalgalanan bu topraklarda Osmanlı’ya biat eden ülkelerden bahsediyoruz. O dönemlerde barış ve esenlik içinde hayatlarını idame ediyorlardı. Hilafeti kaldırdınız dünyadaki Müslümanlar sahipsiz kaldı. Cumhuriyetin kurulduğu 1920’den 2002 yılına kadar hep dış ülkelerin eline baktık. IMF kapılarında dilenci gibi yardım bekledik.

Hiç inkar etmeye kalkmayın hepsi doğru. 2002’den sonra hemen her alanda büyük bir kalkınma hamlesi başladı.

Ekonomik alanda zirveye ulaştık. Savunma sanayinde kendi silahımızı ürettik. Allah’a çok şükür ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Osmanlı dönemi hariç 80 yıllık cumhuriyet dönemi hiç de beklenen neticeyi vermedi. Peki kendi o şanlı ve şerefli maziye sahip Osmanlı’dan nefret etmek de ne demek oluyor? Uyanın aslınıza dönün.

Unutmayın dünyada hâlâ Osmanlı Dönemini özleyen Müslüman ve Müslüman olmayan insanlar var. Allah (c.c) bu ülkeye kör ve nefretle bakanları ıslah etsin.

Selâm ve Dua ile…

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 11:38
  1. Konya
  2. Şefik Azizoğlu
  3. ABD
  4. Kızılderili
  5. Vietnam
  6. Japonya
  7. atom bombası
  8. atom zehri
  9. kimyasal silah
  10. Müslüman
  11. İkiz Kule
  12. Afganistan
  13. PKK PYD terör örgütleri
  14. sömürgecilik
  15. Hitler
  16. Rusya
  17. Hollanda
  18. Danimarka
  19. İspanya
  20. İtalya
  21. Avrupa Birliği
  22. mülteci
  23. Osmanlı Tarihi
  24. Cumhuriyet
  25. Osmanlı
  26. IMF

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