Sanko’nun patronu eğitimcilerin de gururu oldu

Anadolu’da işini en iyi şekilde yapan ve ülkesi için yenilik peşinde koşan işadamı profilinin önde gelen temsilcilerinden olan Abdülkadir Konukoğlu, hatırı sayılır kimliği ile de sanayicilerin gurur kaynağı oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir ekonomi dergisinin gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasının 2019 sonuçlarına göre Abdülkadir Konukoğlu, listenin zirvesinde yer aldı.

Sanko Üniversitesi’nin de kurucusu olan Konukoğlu’nun, gençlere verdiği ufuk açıcı mesajları da dikkat çekiyor. Konukoğlu’nun iş hayatından kesitlere baktığımızda, 1963 yılında iş hayatına atıldığını, 1974 yılında ise genel müdürlük görevini üstlendiğini görüyoruz. Babası Sani Konukoğlu’nun vefatı sonrasında 1994 yılında Sanko Grubu şirketlerinde başkanlık görevini üstlenen Abdülkadir Konukoğlu, grubu 1996 yılında Sanko Holding çatısı altında yapılandırdı.

Grubun merkezini ise hep Gaziantep’te tuttu. Aldığı kararlarla bir devin doğmasına öncülük eden Konukoğlu, 20 yıl başkanlık yaptığı Sanko Holding’teki görevlerini 2016 yılında kardeşi Zeki Konukoğlu’na devretti. 2018 yılında 8 milyar lira ciroya ulaşan grubun onursal başkanı olan Konukoğlu, ağırlıklı mesaisini eğitim ve STK’lara harcıyor.

Sanko Üniversitesi’nin mütevelli heyeti başkanlığı görevini de yürüten Konukoğlu, bu yıl üniversiteye daha fazla destek vereceklerini vurguluyor. Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise Sanko Üniversitesi’nin, dünya tarihi ve kültürel mirasının mihenk taşlarından biri olan kadim şehir Gaziantep’te yerleşik anlamda Türkiye’nin ilk tematik sağlık üniversitelerinden biri olduğunu söylüyor.