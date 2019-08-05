SANKON’dan, müstafi Nezaket Emine Atasoy’a teşekkür mesajı

Sanayici İş Kadınları ve İş adamları Konfederasyonu (SANKON) yönetimi, istifa eden genel başkan Nezaket Emine Atasoy için teşekkür mesajı yayınladı.

Sanayici İş Kadınları ve İş adamları Konfederasyonu (SANKON) yönetimi, istifa eden genel başkan Nezaket Emine Atasoy için teşekkür mesajı yayınladı. 18 Ağustos’ta olağanüstü genel kurula gidecek SANKON’da mevcut genel başkan Nezaket Emine Atasoy istifa etti. Genel başkan vekili Selçuk Burçoğlu, SANKON’un iki dönem yöneticiliğini yapan Nezaket Emine Atasoy’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. SANKON’un genel kurul sonrası yeni yol haritasını çizerek yapmış olduğu uluslararası çalışmalarına hızlı bir şekilde devam edeceğini ifade eden Burçoğlu, “Türkiye ile Dünya devletlerinde arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.