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SANKON’dan başsağlığı mesajı

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), federasyonun Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:26
SANKON’dan başsağlığı mesajı

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), federasyonun Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Kemal Balcıoğlu’nun hayatını kaybeden annesi için başsağlığı mesajı yayınladı.


SANKON yönetim kurulu imzası ile yayınlanan başsağlığı mesajında, Kemal Balcıoğlu’nun annesi merhum Aliye Balcıoğlu’nun ölümünün büyük bir üzüntü ile öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, “Merhum Aliye Balcıoğlu, İzmir’de hakkı rahmetine kavuşmuştur. SANKON yönetim kurulu olarak merhume Allah’tan rahmet diliyor ve kederli ailesine sabırlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:26
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