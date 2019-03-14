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SANKO’dan Ergen Çocuğunuzun Sağlığının Ne Kadar Farkındasınız etkinliği

SANKO Üniversitesi akademik kadrosu, 16 Mart 2019 Cumartesi Günü Besni’de “Ergen Çocuğunuzun Sağlığının Ne Kadar Farkındasınız” konulu halka açık konferans düzenleyecek.

14 Mart 2019 Perşembe 10:36
SANKO’dan Ergen Çocuğunuzun Sağlığının Ne Kadar Farkındasınız etkinliği

SANKO Üniversitesi akademik kadrosu, 16 Mart 2019 Cumartesi Günü Besni’de “Ergen Çocuğunuzun Sağlığının Ne Kadar Farkındasınız” konulu halka açık konferans düzenleyecek.


SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu’nun da katılacağı konferansta, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Halil İbrahim Ergen “Ergenlikte Obezite”, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Meryem Özdemir “Ergenlikte Sağlıklı Beslenme” konularında bilgiler paylaşacak.


Konferansta, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Öğr. Gör. Zeynep Doğan ve Hemşire Büşra Atsal ile hemşirelik öğrencileri basıncı ölçümü, mezura ile bel ölçümü ve kan şekeri ölçümü eşliğinde bilgilendirme yapacak. 16 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da Besni Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenecek konferanslara dileyen herkes katılabilecek.


SANKO Üniversitesi


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:36
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