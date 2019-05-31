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SANKO üniversitesine ziyaret

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 11.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:48
SANKO üniversitesine ziyaret

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıf öğrencileri, Uzm. Psikolog Sezin Gören eşliğinde SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.


SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, üniversiteye giriş için Temel Yeterlilik Testi- Alan Yeterlilik Testi hazırlıklarına devam eden SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji 11. sınıf öğrencilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Öğrencilere sevdikleri mesleği yapmaları önerisinde bulunan Prof. Dr. Dağlı, “Yapacağınız mesleği sevdiğiniz için, bilerek ve isteyerek seçin. Bu konuda ailenizden, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden hatta o mesleği yapan kişilerden fikir alın. Ama son karar mutlaka sizin olsun” dedi. Prof. Dr. Dağlı, öğrencilerin istedikleri zaman kendilerine gelebileceğiklerini söyleyerek, "Günümüzde bilgiye ulaşmak artık çok kolay. En çabuk tükettiğimiz şeylerden birisi bilgi. Tükettiğimiz kadar üretebilmeliyiz de. SANKO Üniversitesi olarak buna çok önem veriyoruz” dedi.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Prof. Dr. Arzu Tuna ise Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik Bölümleri hakkında bilgiler verdi.


Bölümlerine gelecek öğrencileri heyecanla beklediklerini kaydeden Prof. Dr. Tuna, “Hangi bölümü okursanız okuyun amacınız akademik kariyerse yapabilirsiniz. Her bölümün kendine ait bir akademik ilerleyişi var ve hocalarımız da sizleri her konuda yetiştirecektir” ifadelerini kullandı. Öğrencilere laboratuvarları gezerken eşlik eden Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz da tıp mesleğine ilişkin bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, tıp fakültesinin dersleri konusunda bilgi paylaşarak, örnek olması için öğrencilerle ders işledi. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İmge Uslu, anatomi laboratuvarında öğrencilere eşlik ederek, soruları yanıtladı.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Öğr. Gör. Nezihe Otay Lüle, bölümün öğretim üyeleri, faaliyet alanları ve projelerinden bahsetti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Lüle, Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarları’nı gezen öğrencilerle derslerin yapılışı ile ilgili bilgiler paylaştı.


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uzm. Fzt. Burcu Bağcı, SANKO’da tam donanımlı fizyoterapi ve rehabilitasyon laboratuvarı bulunduğunu ve her türlü tıbbi cihaz desteği ile eğitim verildiğine vurgu yaptı.


Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin’in, üniversitenin sosyal imkânları ve öğrenci kulüplerine ilişkin bilgi vermesinin ardından öğrencilere hediye verildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:48
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