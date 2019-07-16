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SANKO Üniversitesi’nde “tercih ve tanıtım günleri” başlıyor

Üniversiteli olmak isteyen öğrenciler için sonuçların açıklanmasına günler kala SANKO Üniversitesi tarafından Tercih ve Tanıtım Günleri başlıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 13:26
SANKO Üniversitesi’nde “tercih ve tanıtım günleri” başlıyor

Üniversiteli olmak isteyen öğrenciler için sonuçların açıklanmasına günler kala SANKO Üniversitesi tarafından Tercih ve Tanıtım Günleri başlıyor.


SANKO Üniversitesi’nde 18 Temmuz’da başlayacak Tercih ve Tanıtım Günleri’nde, öğrenciler kadar velilere de meslek seçimi ve tercihler konusunda rehberlik hizmeti verilecek tanıtım ofisi, üniversite ana binası giriş katında hafta içi 09.00-17.30, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.


SANKO Üniversitesi hakkında detaylı bilgi almak isteyen aday öğrenciler ve veliler www.sanko.edu.tr adresini ziyaret edebilir ya da 0342 211 65 00 numaralı telefonu arayarak ilgili birimlerden bilgi alabilir.


SANKO Üniversitesi


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:26
  1. bilim

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