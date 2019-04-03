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SANKO Üniversitesi’nde kan bağışı etkinliği

SANKO Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu ile Türk Kızılayı kan bağış etkinliği düzenledi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:25
SANKO Üniversitesi’nde kan bağışı etkinliği

SANKO Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu ile Türk Kızılayı kan bağış etkinliği düzenledi.


SANKO Üniversitesi’ne ziyareti sırasında Gaziantep Valisi Davut Gül’ün de duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiği öğrenciler, etkinlikle toplumda kan bağışıyla ilgili farkındalık sağlamayı, kan bağışının önemine dikkat çekerek bilinç oluşturmayı ve ihtiyacı olanlar için kan bağışında bulunulmasını öngörüyor.


Vali Gül ile birlikte SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram’ın da ziyaret ettiği öğrencilerin etkinliği, akademik ve idari kadro ile öğrencilerden yoğun ilgi gördü.


SANKO Üniversitesi


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 10:25
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