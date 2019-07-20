0553 313 94 23

SANKO Üniversitesi tercih ve tanıtım günlerine yoğun ilgi

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:33
SANKO Üniversitesi tercih ve tanıtım günlerine yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - SANKO Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri, aday öğrencilerden ve velilerden yoğun ilgi görüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından SANKO Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günlerine, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösteriyor.

Meslek seçimi ve tercihler konusunda bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler SANKO Üniversitesi bünyesinde kurulan ve tercih ve tanıtım günleri kapsamında hizmet veren tanıtım ofisini ziyaret ederek bilgi alıyor.

Ziyarete gelen aday öğrenciler ve veliler, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile görüşüyor, bölümlerin öğretim elemanlarından bizzat bilgi alıyor, üniversitenin fiziki ve teknolojik alt yapısını gezerek, görme fırsatı da buluyor.

SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi, üniversite ana binası giriş katında hafta içi 09.00-17.30 saatleri, hafta sonu ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ayrıca bilgi almak isteyenler "www.sanko.edu.tr" adresini ziyaret ederek ya da "0342 211 65 00" numaralı telefonu arayarak da ilgili birimlerden bilgi alabiliyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:33
  1. SANKO Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    1. Dünden bugüne! Dini sadece vicdan..
    2. Ümraniye’de 29 katlı binada yangın..
    3. Mersin Valiliği, eski İngiliz Yağ..
    4. Migren en yaygın beyin hastalığı
    5. Diyarbakır’da eğitim uzmanlarından YKS..
    6. Fenerbahçe yeni sezon formaları 2019..
    7. Bitlis’te iş yeri temsilcilik odası..
    8. ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını..
    9. Demir parmaklıklara sıkışan köpek..
    10. Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
    11. KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı,..
    12. Çıldır’da kan bağışına yoğun ilgi
    13. Iğdır’da akaryakıt kaçakçılığı
    14. Fıstık bahçesine uçan otomobil ağaca..
    15. Paylaşım rekorları kıran video! Koltuk..
    16. Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye..
    17. Bitlis’in düşman işgalinden..
    18. Türkiye’nin Erbakan’ın emriyle..
    19. Maganda kurbanı Eren’in babası:..
    20. Kilis’te yeşillendirme çalışmaları
    21. BGSO müzikseverlerden tam not aldı
    22. Gazişehir Gaziantep'te transfer..
    23. SANKO Üniversitesi ’Tercih-Tanıtım..
    24. Malını sevmenin ölçüsü
    25. Sarıgöl’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
    26. Gaziantep'te okulun duvarından düşen..
    27. Duvardan düşen 17 yaşındaki genç öldü
    28. Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı..
    29. ‘Altınkale’ projesi, 40 bin metrakare..
    30. İsmail Küçükkaya FOX’dan ayrıldı mı?
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'