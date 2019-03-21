SANKO Üniversitesi Pazarcık’ta konferans düzenleyecek

SANKO Üniversitesi tarafından 23 Mart 2019 Cumartesi Günü Pazarcık’ta “Ergen Çocuğunuzun Sağlığının Ne Kadar Farkındasınız” konulu halka yönelik konferans düzenlenecek.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu’nun da katılacağı konferansta, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Arş.Gör.Meltem Uzun “Ergenlikte Obezite”, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Meryem Özdemir “Ergenlikte Sağlıklı Beslenme” konularında bilgiler paylaşacak.

Konferansta, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Betül Aktaş ve Uzm. Hem. Hatice Güzelile hemşirelik öğrencileri basıncı ölçümü, mezura ile bel ölçümü ve kan şekeri ölçümü eşliğinde bilgilendirme yapacak.

Pazarcık Belediyesi Konferans Salonunda 23 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da düzenlenecek konferansa dileyen herkes katılabilecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.