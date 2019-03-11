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SANKO Üniversitesi Nizip’te “Kariyer Günü” düzenliyor

SANKO Üniversitesi Tıp ve Sağlık bilimleri fakülteleri akademisyenleri 13 Mart 2019 Çarşamba günü Nizip’te “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında eğitimciler ve öğrencilerle bir araya gelecek.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:37
SANKO Üniversitesi Nizip’te “Kariyer Günü” düzenliyor

SANKO Üniversitesi Tıp ve Sağlık bilimleri fakülteleri akademisyenleri 13 Mart 2019 Çarşamba günü Nizip’te “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında eğitimciler ve öğrencilerle bir araya gelecek.


Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar, Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Necla Benlier, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof.Dr.Nevin Ergunile Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Öğr. Gör. Funda Esin Fakılı mesleki sunumlar ve bölüm tanıtımı yapacak.


13 Mart 2019 tarihinde Nizip Belediyesi Nikah Salonunda saat 10.00’da başlayacak kariyer gününe dileyen herkes katılabilecek.


SANKO Üniversitesi


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:37
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