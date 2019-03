SANKO Üniversitesi Nizip’te kariyer günü düzenledi

SANKO Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri öğretim üyeleri Nizip’te “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında eğitimciler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Nizip Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen kariyer gününde bir konuşma yapan Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar, öğrencilere tıp fakültesinde öğrenci olmak ve tıp eğitimi konularında bilgiler verdi.

Tıp eğitiminin zorlu, yaşam boyu öğrenmeyi ve eğitimi gerektiren bir süreç olduğunu anlatan Prof. Dr. Çakar, “Bu sıkıntılı sürecin sonunda ise ancak insan sevgisiyle doluysanız, yaptığınız bir araştırmanın sonucunu aldığınızda veya iyileştirdiğiniz bir hastanın gülümsemesiyle karşılaştığınızda tüm bu yorgunluklar silinip, iyi ki bu mesleği seçmişim dersiniz” dedi.

SANKO Üniversitesi’nde akademik kadro oluşturulurken kalitenin ön planda tutulduğunu belirten Prof. Dr. Çakar, “Tıp Fakültemiz eğitime başladığı yıldan itibaren yüzde yüz doluluk oranıyla ve özellikle bölgeden gelen öğrencilerle eğitimine devam etmektedir. Eğitimde önceliğimiz kalite ve bu nedenle de öğrenci sayımızı az tutmaya özen gösteriyoruz. Öğrencilerimizin sayısının az olması, öğretim üyeleriyle sürekli iletişim halinde olmalarını sağlamakta. Adata bir özel eğitim sistemi gibi öğrenciler, hocalarıyla her zaman gerek bilimsel, gerekse sosyal konuları tartışabilmek ve konuşabilmek imkanına sahipler. Vakıf üniversiteleri arasında kendi hastanesine sahip olma ayrıcalığı taşıyan üniversitelerden birisi olmamız hem akademisyenlere hem de öğrencilere mesleki anlamda büyük bir avantaj sağlıyor. Laboratuvarlarda son derece modern aletlere ve teknolojik altyapıya sahip. Uygulamalı bir bilim dalı olan tıpta, her öğrencinin, her deneyi bizzat uygulama imkanı bulması öğrencilerin mezuniyet sonraki hayatında, mesleği icra sırasında büyük katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Üniversite kütüphanesinin özellikle sınav dönemlerinde 24 saat süreyle öğrenci, akademik ve idari personel için hizmet verdiğini bildiren Prof. Dr. Çakar, çok sayıda elektronik yayına cep telefonları ile üniversite dışından da ulaşıldığını anımsattı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna ise, “Bir insan değişirse dünya değişir. Bir insanın değişimi için de en elzem konu eğitimdir” ifadelerini kullandı.

Hemşirelik eğitiminin insanın fizyolojik-psikolojik-sosyal ihtiyaçlarının ne olduğunu, insanın doğumdan ölüme gereksinimlerinin nasıl karşılayabileceğini öğrencilerine öğreten, insanı sevdiren dört yıllık bir bölüm olduğunu belirten Prof. Dr. Tuna,hemşirelik bölümü mezunlarının bu nedenle gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında kolaylıkla iş bulabildiğine vurgu yaptı.

“Evrensel alanda değişim oluşturabilecek olan hemşirelik mesleği, hümanist değerler ve etik kodlarla hizmet vermektedir” diyen Prof. Dr. Tuna, hemşirelik mezunların çalışama alanları ile ilgili olarak bilgiler paylaşarak, “Hemşirelik mezunları sadece hastane ortamında çalışmaz. İş sağlığı, okul sağlığı, toplum ruh sağlığı, aile sağlık merkezleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinde de yer alabilirler. Ayrıca sağlık politikaları geliştirmek adına bakanlıkta, üniversitelerde öğrenci yetiştirmek için de akademik birimlerde yer alabilirler” ifadelerine yer verdi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun da, üniversite yaşamının, gençlerin sosyal kazanımlarını artıran kişisel bir gelişim süreci olduğunu ve bu kazançların kişinin önce kendine, arkadaşlarına, mesleğine inanç ve saygısından, sonrasında ise topluma verdiği önemden ileri geldiğine dikkat çekti.

Mesleğinbireyin yaşamdan aldığı keyfi arttığında topluma değerler katmasını sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Ergun, “Yaşam motivasyonumuzu artıran, yaşam boyu öğrenme sürecini benimseten bireysel özellik ve farklılıklarımıza uyan bir meslek tercih etmeliyiz. Fizyoterapi mesleği insanlarla yüz yüze, temas ederek,bedensel olduğu kadar zihinsel güç kullanımı gerektiren, konuşmayla,özverili ve enerji gerektiren bir meslektir. İletişimi güçlü, kişilerin çeşitli fiziksel, psikososyal ve toplumsal katılımını etkileyen sorunlarına ortak olarak, birlikte çözüm üretebilen bir meslek grubudur. Fizyoterapi mesleği pek çok alanda çalışma ve özelleşme imkanı sunmaktadır. Kişiler mezuniyet sonrası çeşitli kurs-kongre ve seminerlere katılarak, Yüksek Lisans- Doktora eğitimlerine devam ederek bir alanda özelleşebilmektedirler. Bu alanlar ise Spor Fizyoterapistliği, Nörolojik Rehabilitasyon Erişkin-Çocuk Fizyoterapisti, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon/Solunum Fizyoterapistliği, Erişkin ya da Yeni Doğan Yoğun Bakım Fizyoterapistliği, Erişkin Kadın ve Erkek Sağlığı, El Rehabilitasyonu, Ortopedik-Romatolojik,Ortez/Protez Rehabilitasyonu” sözcüklerini kullandı.

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün ilk mezunlarını geçen yıl verdiğini anımsatan Prof. Dr. Ergun, “2018-2019 eğitim yılı Bahar sömestrinde Yüksek Lisans programını açarak Akademik kariyer yapmak isteyen mezunları için önemli bir hedefi gerçekleştirmiştir. İnsan sağlığı alanında çalışmak ve günümüzün popüler mesleği olan ‘Fizyoterapist’ unvanını kazanmanız için sizleri SANKO Üniversitesine bekliyoruz. Yolunuz ve şansınız açık olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Öğr. Gör. Funda Esin Fakılı, sağlıklı bir yaşam için diyetisyenlerin sağlık sektörünün olmazsa olmazları olduğunu bildirdi.

Fakılı, “Bizlerin görevi bireysel, toplumsal ve küresel açıdan baktığınızda yaşantımız için sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandıracak, bu alışkanlıkları yaygın ve uygulanabilir hale getirecek, devamlılığını sağlayarak, akademik çalışmalarla güncel bir hale getirecek, mesleğin gerektirdiği etik kurallar ışığında, ekip olmaya inanan diyetisyenler yetiştirmektir” ifadelerine yer verdi.

Fakılı, “Bölüm olarak öncelikli hedeflerimizden biri de Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalında referans olmaktır” şeklinde konuştu.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri Sena Yıldırım ve Ceylan Karakaya, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3. sınıf öğrencisi Abdulhekim Keskin, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Bahar Çalman ile Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Barış Sofuoğlu üniversitede öğrenci olmak konusunda ve bölümleri hakkında bilgiler paylaştı.

Sunumların ardından Prof. Dr. Lütfi Çakar, Nizip Milli Eğitim Şube Müdürü Vehbi Öztürk’e kariyer gününe katkılarından dolayı teşekkür ederek, SANKO Üniversitesi adına armağan takdim etti.

Kariyer Gününe Nizip Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Gökçe, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Necla Benlier, çok sayıda eğitimci ve öğrenci katılım gösterdi.