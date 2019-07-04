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SANKO Üniversitesi Hastanesi GAPSHOES’ta stant açtı

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 29.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:24
SANKO Üniversitesi Hastanesi GAPSHOES’ta stant açtı

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 29. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı’nda stant açtı.


Ziyaretçilerin ve katılımcıların ilgi gösterdiği stantta, dileyen katılımcı ve ziyaretçiler ücretsiz tansiyon ve kan şekeri ölçümü yaptırıyor. Ayrıca hastane bünyesinde verilen sağlık hizmetleri ve uygulamalarla da ilgili bilgiler paylaşılıyor. Ortadoğu Fuar Merkezi’nde, Gaziantep Valisi Davut Gül,Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ve davetlilerin katılımı ileaçılan fuar, 5 Temmuz 2019 tarihi akşamına kadar ziyaret edilebilecek.


Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi


Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:24
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