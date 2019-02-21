SANKO Üniversitesi Besni’de kariyer günü düzenledi

SANKO Üniversitesi tarafından Adıyaman’ın Besni İlçesinde düzenlenen “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer gününde Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları, ilçedeki eğitimciler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen kariyer günün açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, bu tür organizasyonların öğrencilerin meslek seçimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, SANKO Üniversitesi’ne teşekkür etti.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bayram da üniversiteye ilişkin bilgi verdi, burs olanaklarını anlattı.

Prof. Dr. Bayram, SANKO Üniversitesi öğrencilerinin yarısının Gaziantep’ten, yarısının ise büyük çoğunluğunun bölge illerinden geldiğini söyledi.

SANKO Üniversitesi’nin tercih edilmesinde üniversite bünyesindeki 600 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin tek çatı altında en büyük özel hastanesi Sani Konukoğlu Hastanesi’nin önemli etken olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Bayram, “Bu, sağlık alanında eğitim veren bir üniversite için büyük olanak ve şanstır” dedi.

Gaziantep’in Türkiye için çok önemli bir noktada bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bayram, “Üniversitemiz de ülkemiz için önemli değerlerin yetiştirildiği bu kentte çok merkezi bir bölgede kurulmuştur. Tıp fakültesinde 5’inci sınıfları okutuyoruz. 2020 yılında ilk mezunlarımızı vermeye hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavına girecek öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Bayram, “Önünüzde çok önemli bir sınav var. Kariyer hedeflerinizi belirlerken akademik olarak ilerleme şansınız olduğunu da unutmayın. Belki ailelerinizden de aynı sözleri sık sık duyuyorsunuzdur ancak bir kez de ben hatırlatmak isterim kimse size ders çalış demesin. Öncelikle kendiniz için çalışın. Başarılı olmak istiyorsanız gayret edin” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Nevin Ergun

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun da konuşmasında iletişimin her alanda olduğu gibi insan sağlığıyla doğrudan ilişkili fizyoterapi ve rehabilitasyon için de çok büyük önem taşıdığını kaydetti.

“İletişim, özellikle doğru iletişim hangi meslek grubunda olursanız olun başarınızı doğrudan etkileyecektir” diyen Prof. Dr. Ergun, “Bizler öğrencilerimize akademik anlamda katkı sağlamak yanında bu mesleğin uygulayıcısı olduklarında da doğru iletişim konusunda iyi bir örnek ve destek olmak gayretindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun bir bilim dalı olarak, bütün yöntemleri kavramış, gerçek dünyadaki uygulamaları yorumlayabilen, çalıştığı alanında sözü geçen, ulusal olduğu kadar uluslararası projelerde de katkısı olan, bilgi birikimiyle çeşitli araçlarla bilim dünyası için çalışmalar sunabilen gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Ergun, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bilgiler paylaştı.

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç ise hemşireliği, “Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını, esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması değerlendirilmesi ile bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini” olarak tanımladı.

“Hemşirelerin, yeni doğan bir bebeğe, sağlıklı ve hasta bir çocuğa, kanser ya da yoğun bakım hastasına kısaca insan hayatının her dönemine hizmet edeceği bilinmelidir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, şöyle devam etti: “Bu meslek din, dil, ırk ayrımı olmaksızın herkese eşit hizmetin sunulması gereken bir meslektir. Bu nedenle dil çok önemlidir. Ana dilin dışında farklı bir daha konuşmamız gerekliliktir. Üniversitemizde verilen eğitim, bu açıdan da bireyleri desteklemektedir. Günümüzde sağlık bakım teknolojileri giderek arttığından, hemşirelerin teknolojiyi iyi bilmesi ve takip etmesi gerekmektedir.”

Arş. Gör. Meryem Özdemir

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Arş. Gör. Meryem Özdemir, beslenme ve diyetetiğin, besinlerin nasıl tüketilmesi gerektiğini, daha iyi diyet seçimleri yaparak sağlığın nasıl maksimize edebileceği üzerinde çalışan bir bilim dalı olduğunu bildirdi.

Beslenmenin, besin ögelerinin vücuttaki metabolik ve fizyolojik rollerini araştırdığını, diyetetiğin ise beslenme ile ilgili hastalıkların tedavileri ve hastalık komplikasyonlarının önlenmesi ile ilgili olduğunun altını çizen Özdemir, “Beslenme ve diyetetik bilim dalı, sağlık ve hastalıkla diyetin uygulanması, besinlerin hazırlanması ve besin alımı üzerinde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Bu alan hem sağlık hem de besin endüstrisi ile ilgilidir. Beslenme ve diyetetik, besin ve beslenme bilgisinin sağlığı geliştirmek, hastalıkları önlemek veya en aza indirmek için uygulanmasıdır. SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak genç eğitim kadromuzla, mesleğimize olan inancımız ve üniversitemizin de desteğiyle seçkin diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Mesleğin gereklilikleri dahilinde gerek hastanemizde vaka görmek ile gerek profesyonel mutfak laboratuvarımızda doğru besin hazırlama tekniklerini göstererek mesleki anlamda donanımlı diyetisyenler mezun ediyoruz” şeklinde konuştu.

SANKO Üniversitesi Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdür V. Begüm Tekin ise üniversitenin sosyal, kültürel imkanları yanında, burs konularına da değindi.

Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencileri Mehmet Ufacık, Bülent Kaplan, Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Nurcan Bağatur, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Meltem Demirci ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2’inci sınıf öğrencisi Mehmet Onur Savaş, SANKO Üniversitesi’nde öğrenci olmak, üniversiteni imkanları konularında paylaşım yaptı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Demirbakan ile çok sayıda yönetici, eğitimci ve öğrencinin katıldığı etkinlik sonunda, Prof. Dr. Ayşen Bayram tarafından, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk adına Yazı İşleri Müdürü Abdulkadir Bağlı’ya hediye takdim etti. Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ile Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Avşar adına da Müdür Yardımcısı Uğur Türkmen’e armağan takdim etti.