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Sanko Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü’nden tkinlik

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine eğitim sonrası atılacakları meslek yaşantısıyla ilgili de destek veriyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:10
Sanko Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü’nden tkinlik

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine eğitim sonrası atılacakları meslek yaşantısıyla ilgili de destek veriyor.


Stil Sahibi Sofraların ve Aver Gıda’nın Kurucusu, BESTYLE Magazine de Food and Design Editörü İrem Ekin Avcı, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu’nda “Endüstriyel Yemek Üretimi Yapan Tesislerin Kurulumu ve Üretim Süreçleri” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Avcı, söyleşide toplu üretim yapan firmaların kurulum süresi, toplu üretimde iş akış sistemi, toplu üretim yapan firmalarda operasyonun sağlanması, mevcut üretim planı, hammadde temini ve üretimin tüketiciye ulaşma safhası, var olan sistemin kurulumu ve doğru yürütülmesi konularında öğrencilerle bilgiler paylaştı. Öğrencilerle deneyimlerini de aktaran Avcı, “Özellikle toplu üretim yapan firmalarda diyetisyenler büyük ve önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle eğitim alırken bir taraftan da kendinizi yetiştirmeli ve gelecekte alacağınız görevlerin bilinciyle hareket etmelisiniz” dedi. Genç yaştan itibaren sektörün farklı alanlarında, farklı görevler aldığını ve bugüne gelmesinde bu deneyimlerin büyük rol oynadığına dikkat çeken Avcı, “Bugün sizlerle bu bilgi ve deneyimlerimi paylaşabilmek ve bunlardan hayatınız için çıkarımlar yapabilmenize katkı sağlayabilmek benim için mutluluk verici. Çünkü bilgi paylaştıkça daha da önem kazanan bir olgudur” ifadelerini kullandı.


“İşinizde nasıl fark göstereceksiniz" sorusuna cevap veren Avcı, geleceğin diyetisyenlerinin farklı bakış açıları kazanarak, meslek yaşamlarına ışık tutmaya çalıştı.Avcı, “Reçete geliştirmek ve farklı mutfakları tanımak öğrencileri mesleki anlamda ileri seviyelere taşıyacaktır. Bu nedenle de programımızın devamında üç günlük bir mutfak atölyesi gerçekleştirerek, sizlerin eğitimine farklı katkılar sunmayı amaçlamaktayız” diye konuştu.


Sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Avcı’ya SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlıteşekkür ederek, hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:10
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