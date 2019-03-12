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SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden etkinlik

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, öğrencilerine yönelik mesleki eğitimlere devam ediyor.

12 Mart 2019 Salı 12:12
SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden etkinlik

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, öğrencilerine yönelik mesleki eğitimlere devam ediyor.


Stil Sahibi Sofraların ve Aver Gıda’nın Kurucusu, BESTYLE Magazine de Food and Design Editörü İrem Ekin Avcı, 13 Mart 2019 tarihinde SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu’nda “Endüstriyel Yemek Üretimi Yapan Tesislerin Kurulumu ve Üretim Süreçleri” konulu söyleşide öğrencilerle bir araya gelecek.


Toplu üretim yapan firmaların kurulum süresi, toplu üretimde iş akış sistemi, toplu üretim yapan firmalarda operasyonun sağlanması, mevcut üretim planı, ham madde temini ve üretimin tüketiciye ulaşma safhası, var olan sistemin kurulumu ve doğru yürütülmesi konularına değinilecek söyleşi, saat 15.30 - 17.00 arasında düzenlenecek.


Çalıştay


Avcı ayrıca SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarında 14 Mart 2019 tarihinde “Dünya Mutfakları Sentezi”, 18 - 19 Mart 2019 tarihlerinde “Glütensiz Gıdalar Atölyesi” konulu çalıştaylarda öğrencilerle paylaşımda bulunacak.


14 Mart 2019 tarihinde saat 10.00 - 17.00 saatleri arasında “Dünya Mutfakları Sentezi” konulu çalıştayda, Fas Mutfağı Mergues Sosis Yapımı, Taze İtalyan makarnası yapımı (Vermicelli, rigatoni types), Fransız Baget Ekmeği yapımı (Bruschetta sunumu ile) ve Balkabaklı Vol Au Vent yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğrencilere aktaracak.


18 - 19 Mart 2019 tarihlerinde ise öğrencilerle Glütensiz Gıdalar Atölyesi çalıştayında saat 10.00 - 17.00 saatleri arasında Ispanak ve Glütensiz Peynir Yapımı İle Hazırlanan Kiş, Dev Grissini Çubukları (Baharatlı), Taze İtalyan Makarnası Yapımı ve Truff Pasta yapımı gerçekleştirecek.


SANKO Üniversitesi


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:12
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