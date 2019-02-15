SANKO Üniversitesi Araban’da kariyer günü düzenledi

SANKO Üniversitesi tarafından Araban İlçesinde düzenlenen “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer gününde Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları, eğitimciler ve öğrencilerle bir araya geldi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Araban Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada SANKO Üniversitesi olarak, öğrencilerin meslek hayatını nasıl yönlendirecekleriyle ilgili akıllarına takılan sorulara birlikte yanıt bulmak için geldiklerini söyledi. Sağlık alanında emin adımlarla ilerleyen bir üniversite olarak, neler yaptıkları konusunda bilgiler paylaşmak istediklerini belirten Prof. Dr. Akkın, “Umarım sizler de kariyer hayatınızda umduğunuz ve gönlünüzden geçen yolda, arzuladığınız seviyeye ulaşırsınız. Bizleri misafir ettiğiniz ve katılımız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı, eğitim ve öğretimde toplumsal faydanın, güçlü bir geleneğin devamında sağlandığını kaydetti.Güçlü, deneyimli ve başarılı akademik kadrosuyla, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinin bölgenin en başarılı tıp fakültelerinden birisi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Saygılı, öğrencileri yetiştirirken amaçlarının araştırmayı ve keşfetmeyi seven, motivasyonu yüksek bireyler olmasını sağlamak olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Saygılı, öğrencilerinin uluslararası başarı kazanmış Türk ve yabancı bilim insanlarıyla birebir iletişim fırsatı bulduklarının da altını çizdi. Fizyoloji Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Burçin Altınbaş, Prof. Dr. Saygılı’dan sonra söz alarak, SANKO Üniversitesi bursları hakkında bilgiler paylaştı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Betül Aktaş, hemşirelik mesleği ile ilgili bilgiler paylaşarak, hemşirelerin sağlık bakım sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğuna vurgu yaptı. SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde kurulduğu günden bu yana hemşirelik mesleğine yönelik lisans ve lisansüstü eğitim verildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Aktaş, “Büyük bir gururla belirtmek isterim ki, geçtiğimiz yıl verdiğimiz ilk mezunlarımızın yüzde 68’i üniversitemizin Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışmaya başladı, önemli bir kısmı kendi üniversitemiz de dahil olmak üzere, farklı üniversitelerde hemşirelik yüksek lisans eğitimi almaktadır” ifadelerini kullandı.

Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Öğr. Gör. Nezihe Otay Lüle ise diyetisyenliğin uluslararası geçerliliği olan bir meslek olduğunu vurguladı. Diyetisyenlerin çalışma alanlarına değinen Lüle, “Diyetisyenler kamu - üniversite - özel hastaneler, belediyelere bağlı kurumlar, Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı toplum sağlığı merkezleri, toplu beslenme hizmeti veren kurumlar, spor kulüpleri, kendilerine ait bireysel danışmanlık merkezleri, diyaliz merkezleri, besin laboratuvarları gibi pek çok yerde mesleğini icra edebilir”şeklinde konuştu.

Lüle, akademik alanda yükselmek isteyen mezunlar için birçok üniversitede Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans ve doktora programları olduğunun da altını çizdi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümünden Arş. Gör. Meltem Uzun ise doğru iletişimin her alanda olduğu gibi özellikle insan sağlığıyla birebir ilgili olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde de başarıyı doğrudan etkilediğinin bilinciyle hareket ettiklerini belirtti. Uzun, SANKO Üniversitesi Fizyoretapi ve Rehabilitasyon eğitimine dünya çapında bir kalite kazandırmayı öngördüklerini ifade etti. Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinden Oğuzhan Kara ve Cansu Barutçu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi İbrahim Taş, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Tutku Yılmazkaya ve Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nurcan Bağatur öğrencilerle meslek seçimleri ve kendi deneyimleri ile ilgili paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Akkın, etkinliğin ardından Araban Kaymakamı Eyup Gürdal adına Yazı İşleri Müdürü Hakkı Turgut, Araban Belediye Başkanı adına Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu ve Araban Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan’a hediye takdim etti.