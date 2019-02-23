Sanko sanat galerisinde sergi

Bayburt’un Bayraktar köyünde kurduğu Baksı Müzesi ile ressamlığının yanı sıra, müzeciliği ile de dikkati çeken Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Sanko sanat galerisinde “Saklı Zamanlar” temalı 46’ncı kişisel resim sergisini açtı.

Sergi açılışında konuşan Koçan, insanoğlunun doğduğundan bu yana hep daha iyi ve sorunsuz bir dünyaya sahip olma çabasında olduğunu ve bu düşüncenin hiçbir zaman değişmediğini, bu doğrultuda da formüller ürettiğini söyledi.

“Okulda, sanat eğitimimde çok şeyler öğrendim ama asıl öğretmenim ait olduğum coğrafyadır” diyen Prof. Dr. Koçan, “Öğretmenim tabiatla olan ilişkimdir. Tabiatta değişimi, büyümeyi, çiçek açmayı, tohum vermeyi gördüm. Her şeyin aynı kalmayacağına dair bir bakış açınız oluşuyor. Sizde zaman ve gelecek kavramı oluşturuyor. Yaşamdaki sürekliliği fark ediyorsunuz” dedi.

“Eserlerimi gelecekçi bakış açısıyla yorumluyorum”

Köyünden çıkan ilk üniversite mezunu olduğunu anlatan Prof. Dr. Koçan, “Doğadan gelen içsellik sanatın hammaddesidir. Sanatçı kendini adamalı, sorgulamalı, sınırlarını zorlamalı. Sanatı kendi hayatından oluşturmalı ve bunu derinleştirmeli” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Koçan, 1980’lerde atölyelerini ticari işe döndüğü için kapattığını ve geride anlam bırakmak istediğine vurgu yaptı.

Babasının vasiyeti üzerine Bayburt’a geri gittiğinde kültürlerinden eser kalmadığını ifade eden Prof. Dr. Koçan, “Köyümde köylülüğün kalmadığını gördüm. Halbuki derinliğim oradaydı. Eserlerimi o yüzden gelenekten yola çıkarak gelecekçi bakış açısıyla yorumluyorum” şeklinde konuştu.

"SANKO’nun sanatla birleştirici olması çok kıymetli"

İlkokul ikinci sınıfı Nizip’te okuduğu için biyografisinde Gaziantep’in ayrı bir önemi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Koçan, “Sanatın merkezlerde kalmasını istemiyorum. Bu yüzden Anadolu’da birçok sergi açtım. Oralara gitmezsek eserlerimizi göstermezsek olmaz. Merkezlerin dışına gitmem gerek diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“Gaziantep derinliği ve kültürü olan bir yer. Şehirlerimize yatırımlar yapıyoruz. Ancak asıl zenginlik kültürümüzdür” diyen Prof. Dr. Koçan, şöyle devam etti:

“Gaziantep’te SANKO’nun sanatla birleştirici olmasını çok kıymetli görüyorum. Geleneksel kutnu kumaşının günümüze uyarlanmış halini SANKO Park’ta bulunan Kutnia’da gördüm, Kutnia’ya olan ilgi beni çok etkiledi. Bugünden geleceğe yönelik hayaller kurmak lazım. İnsanoğlunun bir hayatı var. Gelenekten geleceğe. Bu bizi geleceğe taşıyor. Bugün Gaziantep’i gezdim. Zeugma bizim. Atatürk öyle diyor ‘Eğer derinliğimize sahip çıkmazsak, topraklarımız bizim olmaz’. Herkes gücü oranında geleceği için geçmişine sahip çıkmalı.”

“Cam altı tekniğinden yola çıktım”

İstanbul’daki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdüren ve cam altı tekniğinden esinlenerek silikonlayaptığı resimlerini Gaziantep’e getirdiğini bildiren Prof. Dr. Koçan, “Ayrıca tuval üzerine akrilik, yağlı boya ve farklı tekniklerle de resimler yapıyorum. Resim yapmak bir yaşama biçimidir. Sanatçının gerçek aracıdır. Yazarlar yazar, ressamlar resmeder, heykeltıraşlar şekil verir. Resim yapmak benim en inandığım ifade aracımdır. Dil genel ifade ile ilgilidir. Onu yücelttiğimiz zaman şiir yazarız, roman yazarız. Sanat bir arayış biçimidir. Bizim masallarımız vardı. Şimdi diziler bizi tutsak ediyor. İnsana yatırım yapmalıyız. Kişisel olarak düşüncem budur. Morali yüksek insan başarılı olur. Baksı müzemizi kurduk. İnsanlar soruyor ‘ne değişti yöre insanında’ diye. Niye değişsin ki? Bu bir kültürdür. Sizlerin kutnusu gibi” şeklinde konuştu.

“Sosyal medyadan uzak durun”

Sergi açılışına katılan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise eserlerini Gaziantep’teki sanatseverlerle buluşturan Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’a teşekkür etti.

Açılışa gelen öğrencilere seslenen Prof. Dr. Dağlı, “Bir kuşak köyden çıkıp kendini anlatmaya çalıştı. Bunu Kemal Sunal filmlerinde çok gördük. Köyden şehre, oradan başarıp tekrar köyüne dönmesi gibi. Artık kendi medeniyetimizi sergilemeye başladık, kendimizi ifade edebiliyoruz. Kitap okuyun. Sosyal medyadan da uzak durun. Kötü kitap yoktur” uyarısını yaptı.

Konuşmalardan sonra, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını sanatçı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’a hediye etti. Sergi açılışına, sanatçının seramik sanatçısı eşi Oya Koçan, SANKO Okulları Genel Müdürü Mümtaz Fırat Asyalı, SANKO Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesinden öğretim üyeleri ve öğretmenler, Yazar Fevzi Gönenç, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Koçan’ın, Sanko sanat galerisinde değişik boyutlarda 21 eserinin yer aldığı sergisi, 22 Mart’a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.