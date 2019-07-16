SANKO Sanat Galerisi’nde fotoğraf sergisi

Sanko Sanat Galerisi’nde, Kıbrıs Barış Harekatı’nda Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamlarını çektiği fotoğraflarla dünyaya ilk duyuran gazeteci olan Kurtar Çakın’ın, “Kurtar Çakın’ın Objektifi’nden 45’inci Yılında Kıbrıs” temalı fotoğraf sergisi açılacak.

1946 yılında Mersin’de doğan Kurtar Çakın mesleğe lise yıllarında başladı. Türk Haberler Ajansı ve Günaydın Gazetesi’nde muhabir ve temsilci olarak 16 yıl süreyle görev yaptı. Sabah Gazetesi’nde 6 yıl bölge temsilciği yapan Çakın, Kanal 6 Televizyonu bölge temsilciliği görevinde bulundu. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde 12 yıl başkanlık yapan Kurtar Çakın, Günaydın Gazetesi’nde çalıştığı dönemde 1973 yılında Arap-İsrail Savaşı’nın Şam cephesinde, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda, İran-Irak Savaşı’nın İran cephesinde ve iki kez İsrail-Lübnan Savaşı’na görev yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı’nda Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamları’nı çektiği fotoğraflarla dünyaya ilk duyuran gazeteci oldu. Bu fotoğraflar dünya basınında da yer aldı. Katliamlar sonrası çektiği bir fotoğraf “Dünyanın En Acı 43 Fotoğrafı” arasında yer aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 1978 yılında “İnsanlarıyla Satılık Köy” haberiyle ikincilik, 1979 yılında Kahramanmaraş Katliamında çektiği fotoğrafla ikinciliğe layık görüldü. “İnsanlarıyla Satılık Köy” haberinin öyküsü ünlü oyuncu Şener Şen’in baş rolünü oynadığı “Züğürt Ağa” filmiyle beyaz perdeye aktarıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmeti Ödülü sahibi olan Kurtar Çakın Ankara Üniversitesi İletişimliler Vakfı tarafından geçtiğimiz yıllarda “40 Yılın En İyi Gazetecisi” ödülüne değer görüldü. Gazeteci Kurtar Çakın, Kıbrıs Barış Harekatı’nda çektiği fotoğrafları Adana ve Mersin’in ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde katliamların yaşandığı Muratağa Köyü’nde devlet protokolünün de katıldığı törenle sergiledi.

9 yıldan beri yayın hayatını sürdüren ulusal moda & magazin dergisi Fashion VIP Dergisi’nin kurucusu olan Çakın, evli, iki çocuk ve üç torun sahibidir. Kurtar Çakın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesidir.

Kurtar Çakın’ın Sanko Sanat Galerisi’nde, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünden bir gün önce 19 Temmuz 2019 Cuma günü saat 17.30’da açılacak sergisi, 2 Ağustos’a kadar gezilebilecek.