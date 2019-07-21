0553 313 94 23

Sanko Park’tan 750 liralık alışverişe kamp sandalyesi hediye

Gaziantep’i ilklerle buluşturarak birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalara hız kesmeden devam eden Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini çok özel bir kampanya ile karşılıyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 16:39
Sanko Park’tan 750 liralık alışverişe kamp sandalyesi hediye

Gaziantep’i ilklerle buluşturarak birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalara hız kesmeden devam eden Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini çok özel bir kampanya ile karşılıyor.


22-31 Temmuz 2019 tarihleri arası devam edecek kampanya kapsamında, Sanko Park Alışveriş Merkezi’ndeki mağazalardan aynı gün içerisinde toplamda 750 lira ve üzeri tutarda alışveriş yapan ziyaretçiler, bir adet kamp sandalyesinin sahibi oluyor.



Bir kez katılım sağlanabiliyor


Stoklarla sınırlı ve her katılımcının bir kez katılım sağlayabileceği kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileri ile Sanko Park danışma bankosuna başvurarak kampanyaya katılmaya hak kazanabilecek.


Gaziantep’in yaşam merkezi Sanko Park, tatilin tadını çıkarmaya devam edilen bu yaz günlerinde pikniklerin, kumsalın, doğanın vazgeçilmez aksesuarları olabilecek kamp sandalyesi hediye kampanyası ile ziyaretçilerin yaz tatilini renklendirecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı kız kardeşini sokak ortasında bıçakladı
    1. Tartıştığı kız kardeşini sokak..
    2. GÜNCELLEME 2 - Hong Kong'da halk Çin'e..
    3. (Özel) Taksim’de aracı men edilen..
    4. Balıkesirspor taraftar forma ve..
    5. Mardin İŞKUR’dan 150 kişiye iş imkanı
    6. Bahçeli: “ABD’nin F-35 projesinden..
    7. Yalnız oynadığı balkondan düşen 1..
    8. Tartıştığı kız kardeşini bıçakladı
    9. Plaj Futbolu Milli Takımı İsviçre’ye..
    10. Cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra ölü..
    11. Samsunsporlu futbolcudan rakiplere..
    12. Askeri birlikler Suriye sınırına ulaştı
    13. Buz pateni antrenörlük semineri başladı
    14. Büyükşehirde personel eğitimleri devam..
    15. Merkezefendi’de açık hava sinema..
    16. Yeniakit.com.tr’ye konuşan HDP’li..
    17. Arıcılığın önemine vurgu yapıldı
    18. Hong Kong’da binlerce kişi yeniden..
    19. Almanya'dan İran açıklaması: Tüm Orta..
    20. Sahte içkiden bir ölüm daha
    21. Fuat Oktay'dan net mesaj!..
    22. Yollardaki mazgalları çalan 3 kişi..
    23. Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası
    24. Karasu’da iki mahalle yenilendi
    25. Kocasinan Belediyesi’nden Kuşçu’da..
    26. Genç Atölye’de dersler sürüyo
    27. Yusuf Kaplan’dan yeniakit.com.tr’ye..
    28. Hayallerine Serdivan Çocuk..
    29. 3 noktada çıktı, yaralılar var! Avrupa..
    30. Adana'da kabus devam ediyor! Ölü..
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi