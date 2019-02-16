SANKO Park’ta imza günü Gülşah Güneş, yarın Sanko Park’ta “Aşka Senfoni” isimli kitabını imzalayacak.

Gülşah Güneş, yarın Sanko Park’ta “Aşka Senfoni” isimli kitabını imzalayacak.

Çocukluğu Ankara’da geçen Güneş, yaşamını Gaziantep’te sürdürüyor. Küçük yaştan itibaren şiirle ilgilenen Güneş’in, şiirlerinin yanı sıra, öykü denemeleri de bulunuyor.

Aşka Senfoni isimli kitabını, Sanko Park birinci katta yarın (17 Şubat 2019, Pazar) 11.00-17.00 saatleri arasında imzalayacak olan Güneş, evli ve üç çocuk annesi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.