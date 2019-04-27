SANKO Park, çiçek karnavalı kortej yürüyüşü

Birbirinden keyifli etkinlikler ve zengin alışveriş seçenekleriyle Gaziantep’e renk katan Sanko Park Alışveriş Merkezinin 10. Yılı kutlamaları kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile Çiçek Karnavalı kortej yürüyüşü yarın (28 Nisan Pazar) gerçekleştirilecek.

Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, kenti her tarafının çiçeklerle donatıldığı Çiçek Karnavalı kapsamında gerçekleşecek kortej yürüyüşüne tüm Gazianteplilerin davetli olduğunu söyledi.

Yarın (28 Nisan, Pazar) saat 14.00’te Botanik Park’tan başlayacak kortej yürüyüşüne çiçeklerle süslenmiş klasik arabalar ve bisikletlerin de yer alacağını belirten Büyükaksu, “Gaziantep Belediyesi bando ve halk oyunları ekipleri kortej coşkusunu tüm şehirde hissettirecek” dedi.

Çiçek Karnavalı etkinliği kapsamında Sanko Park’ta birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve sanatçı resim çalıştayları, yetişkinler ve çocuklara özel etkinlik ve atölyelerde Gazianteplilere karnaval havasını yaşatacağını kaydeden Büyükaksu, “Bu baharın tadını doyasıya yaşamak isteyenleri Sanko Park Alışveriş Merkezine bekliyoruz” diye konuştu.