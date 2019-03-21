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SANKO Ortaokulunun TÜBİTAK proje yarışmasında büyük başarısı

SANKO Okulları Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı sekiz projesi, “TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda il elemelerini geçerek Adana’da yapılacak bölge sergisine katılma hakkı kazandı.

21 Mart 2019 Perşembe 19:08
SANKO Ortaokulunun TÜBİTAK proje yarışmasında büyük başarısı

SANKO Okulları Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı sekiz projesi, “TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda il elemelerini geçerek Adana’da yapılacak bölge sergisine katılma hakkı kazandı.


SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Zehra Naz Meriç ve Bahar Keskin, “Biyoloji” dalında, öğretmenleri Gülden Dilsiz ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde hazırladıkları “Biyoplastik Değil Biyoarıtma” proje ile yarışmaya katıldı. Bu proje ile atık suların arıtılmasını sağlanarak bu arıtmayı doğal malzemeden ve farklı bir çalışma ile ortaya koydu.


Öğrencilerden Nilsu Göymen ve Gökçe Bilge öğretmenleri Gülden Dilsiz ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde “Biyoloji” dalında hazırladıkları “Rüzgar Enerjisi Santrallerinde Kuş Ölümlerinin Engellenmesi” projesinde, kuşların göç yollarında bulunan rüzgar güllerine yerleştirecekleri sistem ile kuş ölümlerinin engellenmesi amaçlandı.


Nazlı Hilal İletmiş ve Bahar Oğuz ise öğretmenleri Gülden Dilsiz ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde “Fizik” dalında “Trafik Kazalarını Engellemede Yeni Stop Lambası Tasarımı” projesi ile iki araç arasındaki iletişimi yaptıkları tasarım ile güçlendirip kazaların engellenmesi planlandı.


Beyzanur Ocak ve Ece Güner öğretmenleri Gülden Dilsiz ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde “Kimya” dalında hazırladıkları “Yer Elması-Kitosan Modifiye Ürünü Kullanılarak Atık Sulardan Asit Kırmızısı 1 (Ak 1) Boyar Maddesinin Adsorpsiyon Yöntemi ile Gideriminim İncelenmesi” projesinde doğaya atık olarak verilen boyalı suların arıtılması öngörüldü.


Nuray Nehir Sürmelioğlu ve Ada Akıcı öğretmenleri Aslı Karagüzel ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde “Teknoloji Tasarım” dalında hazırladıkları “Korkma Dokun” proje ile en çok kullandığımız yerlerden bulaşan mikropları öldürüp, mikrop bulaşması engellendi.


Onur Ata Kılıç ve Şevval Tural öğretmenleri Aslı Karagüzel ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde “Biyoloji” dalında “Kan Testlerinin En Büyük Sorunu Olan Hemolizin Önlenmesi” adlı projeyi hazırladılar. Bu proje kan testlerinde oluşan yanlışlığı ve yanlış tedavi uygulamalarının önlenmesi amaçlandı.


Ezel Öykü Şengül öğretmenleri Ziya Öğüt ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde “Biyoloji” dalında “El Hijyeni için, Sabununuzu Bilinçli Seçin” adlı projeyi hazırladılar. Bu projede ise sabunların antibakteriyel özelliklerini karşılaştırıp bu özelliklere sahip en iyi sabunu belirleyecek ve sabun seçiminde yaptığı testler ile doğru seçim yapmayı sağlanacak.


Selin Nur Çapkur ve Bade Algan öğretmeni Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde “Fizik” dalında “Eğimli Bölge Sedyesi” projesi ile hastaların ilk yardımdan sonra taşınma sırasında baş, boyun ve bel düzlemi korunarak her zaman yatay pozisyonda taşınması sağlanacak.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ortaokul öğrencilerinin rehber öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları ve ilk elemeleri geçerek bölge elemelerinde 8 proje ile Gaziantep’i ve okullarını temsil edecek olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerine ve emeği geçen öğretmenlerine bölge elemelerinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 19:08
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