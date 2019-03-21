SANKO Okullarının resim başarısı SANKO Okulları öğrencisi İpek Naz Karslı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile Dünya Tüketiciler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Tüketici Haklarımı Öğreniyorum” konulu resimleri yarışmasında mansiyon ödülü kazandı.

SANKO Okulları öğrencisi İpek Naz Karslı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile Dünya Tüketiciler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Tüketici Haklarımı Öğreniyorum” konulu resimleri yarışmasında mansiyon ödülü kazandı.

Onat Kutlar Salonunda düzenlenen ödül töreninde 194 yarışmacı arasından dereceye giren İpek Naz Karslı’nın mansiyon ödülünü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ takdim etti.

SANKO Okulları Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, “Yarışmada derece elde eden İpek Naz Karslı’yı ve emeği geçen öğretmenimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

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