Sanko Okullarının Pentatlon Başarısı Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen “Modern Pentatlon Okul Biatlonu Yarışmasında SANKO Okulları öğrencileri bir birincilik, iki ikincilik ve bir üçüncülük kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen “Modern Pentatlon Okul Biatlonu Yarışmasında SANKO Okulları öğrencileri bir birincilik, iki ikincilik ve bir üçüncülük kazandı.

Kamil Ocak Yüzme Havuzunda düzenlenen 50 metre serbest yüzme ve Seyrantepe Atletizm Sahasında gerçekleştirilen 400 metre koşu yarışlarına SANKO İlkokulu öğrencilerinden Zeynep Çiner, Defne Zülfikaroğlu, Oksal Kadooğlu, Arif Doruk Akınal, Cansu Dokuzluoğlu, Erdem Salih Tahran, Işılay Kürümlüoğlu, Esma Kara, Derin Yüzbaşı ve Rüya Akınal katıldı. Yarışlarda, SANKO İlkokulu öğrencilerinden Zeynep Çiner. Minik B Kızlar Kategorisinde birinci, Defne Zülfikaroğlu, Minik A Kızlar Kategorisinde ikinci, Oksal Kadooğlu “Minik A Erkekler Kategorisi”nde ikinci ve Arif Doruk Akınal, Minik A Erkekler Kategorisinde üçüncü oldu.

SANKO İlkokulu Müdürü Hülya Bingül, yarışlara katılan bütün öğrencileri ve öğretmenleri Baran Çeviksever ile Ahmet Süral’a kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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