SANKO Okullarının 7 projesi TÜBİTAK Bölge finallerinde

SANKO Okulları’nın yedi projesi, “TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”nda il elemelerini geçerek Adana’da yapılacak bölge sergisine katılma hakkı kazandı.

SANKO Okulları öğrencilerinden Asude Erturhan ve Civan Can, “Yazılım” dalında, öğretmenleri Yeşim Özzorlar rehberliğinde hazırladıkları “Bio Bebek Dadısı” adlı proje ile yarışmaya katıldı. Bu proje ile anne ve baba, çocuklarının fiziksel sağlığı ile ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere uzaktan erişebilmeleri amaçlandı. Öğrencilerden Sude Selli ve Nil Balkara, öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde “Biyoloji” dalında hazırladıkları “Orak Hücre Anemisinin Winkler Metodu ile Tespiti” projesinde, orak hücre anemisinde kırmızı hücrelerin bu şekilde deforme olmasından yola çıktılar. Projede alyuvarlarda gerçekleşen bu şekil bozukluğundan dolayı içlerine oksijen molekülünü alamayan kırmızı hücreler, kandaki oksijen miktarının tespitiyle orak hücre anemisiyle ilgili ön tanı sağlayabilmekte. Kandaki bu oksijen miktarının tespiti ise winkler metodu ile gerçekleştirildi.

Winkler metodu su örneklerinde çözünmüş oksijenin konsantrasyonunun belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, çalışmada ilk defa kandaki oksijen miktarının konsatrasyonunun belirlenmesinde kullanılmıştır. Nil Mermer ve İbrahim Berke Özyetgin ise öğretmenleri Kerim Gülşen rehberliğinde “Teknoloji Tasarım” dalında “Yüzme Havuzlarında Boğulmayı Önleyen Sistem” projesi hazırladı. Proje ile görsel amaçlı kullanılan kamuya ait yerlerde, parklarda, süs havuzlarında, sitelerde bulunan küçük yüzme havuzlarında güvenlik amacıyla olası boğulma durumunu haber veren ve önleyen yeni bir sistem geliştirildi.

Ece Sergen ve Elif Sergen, öğretmenleri Hayat Demirel rehberliğinde “Türk Dili ve Edebiyatı” dalında “Edebiyat Engel Tanımaz” projesi hazırladı. Eğitim materyali şeklinde hazırlanan proje kapsamında görme engelliler için İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı -Sözlü ve Yazılı- Dönemi’ne ait bilgiler bulunuyor. Bu bağlamda proje edebi niteliklerinin yanında sosyal sorumluluk projesi özelliğini de taşıyor. Efe Kuday ve Ayberk Kaan Güneş, öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde “Yazılım” dalında “Görüntü İşleme Teknolojisi Kullanarak Hasat Yapan Otonom Robot” hazırladı. Bu proje ile görüntü işleme teknolojisi kullanılarak otonom hasat yapabilen robot ile çiftçilerin hasat maliyetlerinin düşürülmesi amaçlandı. Sayhan Balaban veAyşe Çıkmaz, öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde “Yazılım” dalında “Görüntü İşleme Teknolojisi İle Erken Orman Yangın Tespiti” adlı projeyi hazırladılar. Bu projede görüntü işleme teknolojisi ile orman yangınlarının büyümeden erken tespit edilmesi ve ormanlarımızın korunması öngörüldü.

Ayşe Şebnem Baştemir - Utku Kiremitçi öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde “Teknoloji Tasarım” dalında “Kaldırıma Çıkabilen Mekanik Tekerlekli Sandalye Aparatı” adlı projeyi hazırladılar. Bu projede ise her tekerlekli sandalyeye uyarlanan, engelli bireyin kaldırım çıkmasının sağlayan tekerlekli sandalye aparat tasarımı yaptı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gaziantep’te TÜBİTAK Ön Elemeden Bölge Elemelerine seçilen 20 projenin yedisinin SANKO Okulları öğrencileri tarafından hazırlanmasının büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, öğrencilerine ve emeği geçen öğretmenlerine başarılar diledi.