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SANKO Okullarında mezuniyet coşkusu

SANKO Koleji ile SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi’nin 85 öğrencisi okul bahçesinde düzenlenen Mezuniyet Töreni ile mezun olmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşadı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:22
SANKO Okullarında mezuniyet coşkusu

SANKO Koleji ile SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi’nin 85 öğrencisi okul bahçesinde düzenlenen Mezuniyet Töreni ile mezun olmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşadı.


Törene, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve SANKO Okulları Kurucu Temsilcisi Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Konukoğlu, Hakan Konukoğlu, Cengiz Konukoğlu, SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, üyeleri Zeynep Konukoğlu, Murat Güneri, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Yüksel, Okul Yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, anne babaların büyük özveri ve fedakarlıklarla yetiştirdikleri evlatlarının şimdi hayatlarının en önemli dönemeçlerinden birinde, lise öğrenimlerini bitirerek gelecek yaşamlarına yön verecek üniversite yıllarına merhaba demenin eşiğinde olduğunu söyledi.


Asyalı, “Modern ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Bütün Ümidim Gençliktedir’ sözüyle vurguladığı gibi, bizler akademik mükemmeliyet anlayışıyla yetiştirdiğimiz gençlerden Gazi şehrimiz ve güzel ülkemiz adına çok ve büyük işler bekliyoruz” dedi.


SANKO kültürü ile yetişmiş, vatanını seven gençlerin gelecekte kendilerini haklı çıkaracaklarına yürekten inandıklarını kaydeden Asyalı, “Gençlerimiz uzun soluklu eğitim öğretim hayatları boyunca birçok akademik çalışma yaptılar, Bazen bu kadar çok çalışmayı sorguladılar, ancak bu çalışmalar öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirdi ve ufuklarını genişletti. Sizler, akademik dersler ve sosyal aktiviteler bütünü içerisinde büyüyüp serpilirken; fiziksel ve ruhsal olarak da çok değiştiniz ve büyüdünüz. Karakteriniz gelişti, kişiliğiniz oluştu. Yerel değerlerimizi evrensel bilgi ile birleştirip “bütün insan” felsefesiyle harmanladınız” şeklinde konuştu.


SANKO Koleji - Fen ve Teknoloji Liseler Müdürü Uğur Topuz da SANKO Okullarının kuruluşunun 18. yılında fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmiş olmanın haklı gururunu yaşadıklarına vurgu yaptı.


“Şehrimizi ve okulumuzu gururla temsil edeceğinize, milli değerlerinizden ödün vermeden evrensel bilgiye kucak açacağınıza, içinizdeki sevgi, saygı ve hoşgörü tohumlarını yeşerteceğinize, vatanınıza, bayrağınıza sonsuza dek sahip çıkacağınıza, ve Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerinin ve bilim aydınlattığı yolda ilerleyeceğinize inancımız tam” diyen Topuz, öğrencileri bu duygularla uğurladıklarının altını çizdi.


Tören, keplerin havaya atılmasıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:22
  1. bilim
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